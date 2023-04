Irene Pelayo, campeona de España de maratón a los 43 años

A sus 43 años, Irene Pelayo es un ejemplo de perseverancia. El pasado 16 de abril se presentó al Mann Filter Maratón de Zaragoza, que puntuaba como Campeonato de España, con mucha ambición: "Le dije a mi entrenador, vamos a volver a preparar otra vez una maratón que sé que soy capaz de conseguirlo". La cántabra no le decepcionó y se convirtió en la campeona nacional más veterana en una prueba olímpica de atletismo.

"Echaba en falta este campeonato en mi carrera. Ya tenía la victoria en el de media maratón y me hacía mucha ilusión tener las dos medallas en casa", admite la nueva reina de la maratón en España a Antena 3 Deportes. Su buen estado de forma le permitió afrontar la prueba: "Salí con la mentalidad de ser campeona de España". Además, el ambiente por la capital aragonesa le ayudó: "Disfruté muchísimo corriendo por las calles de Zaragoza. La gente se volcaba muchísimo y me lo pasé muy bien".

El momento en el que Irene Pelayo cruzó la línea de meta a las 2 horas, 32 minutos y 2 segundos escribió su nombre en la historia del atletismo español. Teresa Recio, con 42 años y 10 días, quedó campeona de España de 10.000 metros en 2005 y hasta hace unas semanas era la más longeva en ganar una prueba olímpica de atletismo. La cántabra ganó el oro a los 43 años y 53 días.

"La mente la tengo fuerte y las lesiones me respetan. Sigo en la élite", sostiene la campeona de España de maratón. Pese a la edad, las ganas siguen intactas: "Encuentro la motivación gracias a los objetivos que me voy poniendo. Los objetivos es lo que te anima a salir a entrenar todos los días y no dejarlo"

El triunfo en Zaragoza es la recompensa a una trayectoria: "Mínimo tengo 30 años con las zapatillas". Se inició con doce años "con José Manuel Abascal". Sus primeras carreras no aparecía la maratón: "Empecé con medio fondo cuando era más joven. A medida que han ido pasando los años, he ido subiendo distancia hasta ahora". Una adaptación que ha llevado muy bien: "La primera maratón que corres siempre tienes miedo del kilómetro 30. Llevo 5 maratones y nunca me he encontrado el muro ese, he sufrido pero he disfrutado al final".

La espina de los Juegos Olímpicos

En sus carrera como atleta, a Irene le queda un sueño por cumplir. "Me queda la espina de ir a los Juegos Olímpicos". Se quedó a las puertas de Tokio 2020: "Me quedé a 37 segundos de la mínima olímpica por un gel de cafeína que tomé en el 35". Un objetivo al que todavía no renuncia: "Lo voy a intentar pero es muy difícil. Si sale, bien. y si no, no pasa nada, hay que seguir disfrutando de este deporte".

Aunque se muestra reacia a dejar el deporte, lo que tiene claro es que si consigue el billete a París 2024 será su final como deportista: "Si voy a los Juegos Olímpicos ya sí que me retiraría. Después de eso ya lo dejaría".