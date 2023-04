Gimnasia rítmica al son de La Saeta de India Martínez

La gimnasta Alba Bautista está triunfando con su ejercicio de cinta que sigue los acordes de La Saeta interpretada por India Martínez. Alba eligió 'El Cristo de los Gitanos' hace más de un año y comenta a Antena 3 Deportes que cada día lo siente más, una emoción que no sólo le llega a ella, también a todos los que la ven. Alba afirma que cuando se lo propuso a sus entrenadoras le dijeron: "Esto va a funcionar".

"Nunca me imaginé este éxito"

La gimnasta se ha colado ya en dos finales en la copa del mundo. Dice que es "tercera del mundo con este ejercicio, es el que más resultados me ha dado internacionalmente", reconoce Alba. Con una entrega absoluta, su cinta representa la pasión y su paso tampoco deja indiferente a nadie: "Nunca me imaginé este éxito mundial, me pone los pelos de punta".

La Saeta pone los pelos de punta

Y con ese sentimiento, con mucho trabajo y entrega mueve aro, pelota y cinta, objetivo: lograr billete para los Juegos de París 2024.