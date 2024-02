Zidane confirma su regreso: "Seguro que volveré"

Zinedine Zidane se ha pronunciado sobre su futuro después de casi tres años lejos de los banquillos y en medio de las especulaciones sobre el sustituto de Thomas Tuchel en el Bayern de Múnich, ya que este abandonará el club a final de temporada. El galo estaría "encantado" de volver a entrenar.

"De momento estoy haciendo otras cosas, vamos a ver, pero seguro que volveré. Me encantaría hacerlo", ha confirmado el exentrenador del Real Madrid a Sky Sport Italia en el estreno del documental biográfico sobre Marcello Lippi 'Ahora gano'.

El francés, de 51 años, tiene claro que regresará a los banquillos después de su salida del Real Madrid al finalizar la temporada 2020-2021, tras dirigir a los madridistas 263 partidos oficiales. Todo ello en medio de las especulaciones sobre quién ocupará el lugar de Thomas Tuchel en el Bayern de Múnich.

De hecho, Zizou no cierra la puerta a entrenar la Serie A italiana: "¿Por qué no? Todo puede pasar...", afirmó el técnico, que puede presumir de haber levantado 11 títulos con el Real Madrid en dos etapas, de 2016 a 2018 y de 2019 a 2021.

Homenaje a Lippi

Por otro lado, el francés recordó su etapa como futbolista en la Juventus de Turín, de 1996 a 2001, y la importancia de la figura del entrenador Marcelo Lippi: "Fue el primero que creyó en mí y quiso que me quedara, incluso cuando las cosas no iban bien. No fue fácil para él, yo vengo de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí", rememoró.

