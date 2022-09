Xavi: "No me siento aludido por las palabras de Jordi Alba"

Las palabras de Jordi Alba asegurando que "a algunos no les gusta que vaya de cara, pero soy así" al analizar la situación que vivió en el pasado mercado han sido analizadas por Xavi Hernández. El entrenador del Barcelona ha negado que exista algún problema con el veterano lateral.

"Con Jordi Alba no sé si el club no le ha ido de cara. Yo sí le he ido de cara. Soy muy claro, y con él aún más por la relación que nos une. Sabe que hay competencia y que jugará el que mejor esté, y él sigue tirando del carro. Está feliz, contento y ayudará. No hay debate. No me siento aludido por sus declaraciones", explicó Xavi.

"Intento ser muy claro con los jugadores y más con Jordi, con la relación que tenemos. Es importante la gestión de grupo, ser honesto, ir de cara. Él sabe perfectamente la situación. No es ninguna sorpresa que juegue el que está mejor", aclaró el entrenador catalán.

Xavi rebaja la euforia alrededor del equipo: "Hemos de ser muy humildes"

Tras la goleada ante el Viktoria Plzen, Xavi trató de rebajar la euforia.

"Estamos centrados y concentrados en el Cádiz. Hemos de aparcar la Champions. Entiendo la euforia, tras el 5-1, pero esto no ha hecho más que empezar. Hemos de ser muy humildes. Mañana son tres puntos importantísimos. Todos están motivados y cuando han participado, lo han hecho a un buen nivel. Todos están enchufados", indicó Xavi.

Respecto al duelo ante el Cádiz, Xavi Hernández recordó que el Nuevo Mirandilla es "un campo donde se ganan ligas" y que su equipo debe "aparcar la Champions", donde el próximo martes visita el Bayern de Múnich, y centrarse en "conseguir los tres puntos" frente el cuadro gaditano.

Por eso, adelantó que para el encuentro de mañana "la idea es no reservar a nadie", cuando se le preguntó si jugadores como Robert Lewandowski o Pedri González podrían descansar pensando en Múnich.

"Empezará el equipo que mejor esté, pero luego hay cinco cambios. A veces no ganan los que inician. Ansu marcó la diferencia en Anoeta con media hora. Ahora no hay titulares ni suplentes, solo jugadores importantes. Entender esto es clave para el equipo", apuntó Xavi.

"Hablando con Piqué, lo animo porque no es una situación fácil"

Xavi analizó también la situación de Piqué, jugador que apenas ha contado con minutos en este inicio de curso.

"Hablando con él, lo animo porque no es una situación fácil. Estuvo muy bien el otro día (frente al Viktoria Pilsen) en la salida del balón. Va a ir entrando y, sí están todos preparados, llegarán los éxitos", aclaró Xavi.

Por último, Xavi se negó a valorar la posibilidad de que el delantero Antoine Griezmann vuelva al Barça después de que el Atlético de Madrid se niegue a pagar los 40 millones de su opción de compra.

"Es un tema de clubes, no me incumbe a mí. Deben dialogar los dos clubes. No hay debate, es jugador del Atlético de Madrid", concluyó Xavi Hernández.