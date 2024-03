Xavi, sobre el Real Madrid - Leipzig: "A nosotros si nos tiran 34 veces lo normal es que perdamos el partido"

Xavi Hérnandez, entrenador del Barcelona, compareció en la previa del duelo liguero de este viernes ante el Mallorca y avisó sobre el buen estado de forma del conjunto de Javier Aguirre.

"Primero, felicitarle por una gran temporada, sobre todo en la Copa que están en la final. Aguirre trabaja muy bien sus equipos, les saca rendimiento. Cuando hablas de Javier Aguirre te sale una sonrisa. Es simpático, agradable, cercano... Es una bellísima persona, se lo dije en el partido de ida. Es directo y noble, transmite mucho a sus futbolistas. Le tengo admiración. Es un mito del fútbol, de la Liga, y está demostrando que es un entrenador que tiene mucho nivel", indicó Xavi sobre el técnico mexicano.

"Están haciendo muy bien la línea de 5, son solidarios, rocosos, fuertes. Tienen muy claro a lo que juegan. Nos encontraremos a un rival defensivo, que aprovecha bien las contras y segundas pelotas. Vienen con una confianza muy grande pero jugamos en casa y esperamos hacer un buen partido y ganar 3 puntos", analizó el entrenador egarense.

"Preparamos muy bien el partido, hemos analizado mucho al Mallorca y hacen las cosas bien, será difícil, pero creo que podemos ganar. Lo hemos preparado bien. Luego se trata de hablar en el campo y eso ya es más difícil. En el campo siempre hay un rival que te complica la existencia y tienes que estar inspirado para ganar, como lo estuvimos ante el Getafe, que sería el partido ideal y el ejemplo para mañana", aseguró Xavi.

"Todavía hay opciones de Liga y así lo pensamos"

El entrenador del Barcelona opina que la Liga aún está abierta y que su equipo la puede pelear pese al tropiezo en San Mamés.

"Todavía hay opciones de Liga y así lo pensamos, no tiramos la toalla. Lo vamos a intentar hasta el final, hasta que los números digan que no podemos", admitió el entrenador catalán.

"Haremos algún cambio en relación al otro día. No pienso en el partido sino en los jugadores: fatiga, minutos... no porque sea el martes un partido importante. Es por previsión de lesiones, para que todos puedan estar disponibles a final de curso", detalló sobre si habrá rotaciones pensando en el duelo de Champions ante el Nápoles.

"No hay mucho donde elegir en el medio del campo. Medios naturales tenemos a Fermín y Gündogan y poco más. Hay que reinventar, como Christensen, que lo está haciendo bien. Podemos readaptar a Joao Félix, Raphinha...", indicó el entrenador culé.

Respecto a la nueva lesión de Pedri, Xavi opina que el jugador canario "debe pensar que es la última lesión y recuperarse".

"No es el primer jugador al que le pasa que al inicio tiene muchas lesiones y después ya no. Le toca vivir una situación que no toca, con tanta presión a su edad no es fácil de gestionar. Debe ser positivo y recuperarse. Se tiene que convencer a sí mismo de que estará bien y se recuperará. Pero no le veo problema", comentó Xavi.

El técnico catalán cree que se hace un "trabajo impecable" y sobre todo Pedri, con la alimentación y nutrición.

"Son cosas que a veces no puedes controlar. Le he dicho que es la última, que debe pensar que es la última y ser positivo. Que se recupere bien. No es tan grave como se pensaba la lesión, y ojalá pueda volver pronto para ayudar. Es muy importante para el grupo", apuntó Xavi.

Por último, Xavi fue preguntado por el pase a cuartos de final de la Champions del Real Madrid pese haber recibido 34 disparos del Leipzig entre la ida y la vuelta.

"A nosotros si nos tiran 34 veces lo normal es que perdamos el partido. Nosotros. Pero cada partido es un mundo, nos ha pasado veces que hemos ganado partidos sin merecerlos y otras muchas veces nos ha pasado que hemos perdido partidos que debíamos haber ganado. La grandeza del fútbol es que no siempre gana el mejor. Si no, sería muy previsible todo", concluyó Xavi.

