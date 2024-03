El calvario de Pedri no termina: baja indefinida con el Barcelona

Los centrocampistas del Barcelona Pedri y Frenkie de Jong sufren una lesión en el recto femoral de la pierna derecha y un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, respectivamente, según informaron este lunes los servicios médicos del club catalán. Ambos se lesionaron en el partido de LaLiga que el conjunto azulgrana disputó este domingo en San Mamés ante el Athletic Club (0-0).

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Pedri sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", reza el comunicado sobre el canario.

Pedri abandonó el terreno de juego poco antes del descanso y fue sustituido por Lamine Yamal en cuanto notó esa lesión en su muslo derecho. Previamente a esa jugada, en la que despejó un balón y notó el pinchazo muscular, el centrocampista canario había notado molestias tras quedársela enganchada la pierna en una acción fortuita.

El de San Mamés era el 24º partido de Pedri en esta temporada entre todas las competiciones, con 2 goles y 4 asistencias en su haber. No obstante, la campaña está marcada por las lesiones, y ya se perdió 9 partidos de esta Liga, entre las jornadas 3 y 11, por una lesión muscular en el muslo, también de su pierna derecha pero entonces en el recto anterior.

Las lágrimas de Pedri

El azulgrana se retiró de San Mamés entre lágrimas. Y es que la mala suerte se está cebando en él en forma de lesiones musculares. Es la tercera que sufre en esta temporada en la pierna derecha.

El centro del campo, en cuadro

Xavi Hernández no va a disponer de él en los próximos duelos en los que se juega la Liga y la Champions. En principio no estará ni contra el Nápoles en el trascendental partido de vuelta de octavos de Champions ante el Nápoles ni en la próxima salida en Liga contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Una baja sensible que se une a la de Frenkie de Jong, quien también se fue tocado este domingo.

Dos bajas que se unen a la de Gavi, por lo que Xavi Hernández no podrá contar con su centro del campo titular. Xavi sí tendrá Gündogan, Oriol Romeu, Fermín y el reconvertido Christensen. Por tanto, Xavi tendrá que echar mano del filial para completar la lista.

"Un día triste" para Xavi

"Ha sido una desgracia, vamos a ver el alcance. Las lesiones no pintan bien y nos han afectado. Ellos lo están. Son dos bajas que serán para varios partidos. Es un día triste. Son dos jugadores determinantes. Pedri volvía a estar muy bien. Es una lástima. Y Frenkie es también determinante. Es una lástima. Los echaremos de menos, hoy ya lo hemos hecho", lamentó Xavi tras el partido en San Mamés.

