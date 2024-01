Xavi Hernández: "La polémica está en Madrid, no aquí, solo tenéis que tirar de hemeroteca..."

Casi 48 horas después del polémico Real Madrid - Almería (3-2) sigue instaurada la polémica actuación arbitral que ha causado gran indignación a nivel nacional. Xavi Hernández, entrenador del Barça, fue uno de los que se quejaron por lo sucedido: "Ya dije que esta Liga iba a ser muy difícil de ganar", dijo el 2-4 de su equipo en el Villamarín. Unas declaraciones que también han enfadado a muchos teniendo en cuenta que el club catalán pagó a Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA, cerca de 7 millones de euros entre 2001 y 2018.

No obstante, este martes, en la previa del Athletic - Barça (cuartos de Copa del Rey), los periodistas han vuelto a preguntar al técnico catalán sobre lo sucedido en el Santiago Bernabéu el pasado domingo.

"La polémica está en Madrid, no aquí"

"La noticia y la polémica está en Madrid, no está aquí, no me preguntéis a mí. Yo doy mi opinión pero no me gusta la polémica, contesto por educación. Creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta la presión que tienen", empezó diciendo Xavi, haciendo referencia a los polémicos vídeos de RMTV.

"¿Presiones a los árbitros? Tirad de hemeroteca..."

Sobre las supuestas presiones a los árbitros, la leyenda culé, que contestó a todo pese a afirmar que no quería pronunciarse sobre estos temas, se refirió a la hemeroteca haciendo alusión a los vídeos de RMTV sobre los árbitros: "Ellos sabrán si están condicionados. No lo sé. Ahora hacen ruedas de prensa. Si contesto me dais ost***... preguntad a Medina Cantalejo. Yo prefiero hablar del juego. De cómo atacamos las espaldas, en los espacios... pero me preguntáis por la Federación y ya sabéis mi opinión. Tirad de hemeroteca...", aseguró.

"Yo no controlo a la prensa, tal vez otros sí... no tengo amigos periodistas"

Más tarde, hizo una reflexión sobre los "pocos amigos" que dice tener en la prensa: "Yo no os controlo (periodistas). Yo, no. Otra gente tal vez, si. No tengo amigos en el mundo de la prensa. Me dedico al fútbol, a motivar a los futbolistas... Doy mi opinión porque me preguntáis. No me gusta la polémica".

Sigue confiando en la Liga

En cuanto a las posibilidades del Barça de ganar la Liga, Xavi todavía mantiene las esperanzas intactas: "¿No viste la celebración en Sevilla? Hay que ser realistas, soy realista positivo. Nos quedan 18 partidos. A por ello. No vamos a tirar la toalla. El año pasado cuando vino el Real Madrid había liga, cómo no va a haber liga...", sentenció Hernández.