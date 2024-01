Xavi, sobre el arbitraje en el Bernabéu: "Dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, compareció en la rueda de prensa del Villamarín tras la victoria de su equipo (2-4) ante el Betis. El egarense fue preguntado por la polémica tras el arbitraje en el Bernabéu e indicó que "va a ser muy difícil ganar esta Liga".

"Lo he visto lógicamente. Me quedo con las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban", explicó Xavi.

"A continuar trabajando, seguimos en la lucha y quedan 18 partidos. Hoy comenzamos la segunda vuelta de la mejor forma posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy", zanjó Xavi con una media sonrisa.

Respecto al partido ante el Betis, Xavi aseguró que es "un paso importante en un estadio donde no había ganado nadie esta temporada, con jugadores jóvenes y personalidad".

"Estábamos muy bien, con el partido controlado. Dominamos muchísimo y se nos complicó por una jugada puntual en la que no se entendieron Iñaki y Araújo, un rechace, una posible falta a Pedri. Ese gol nos puso tensos, vino el rápido empate y luego volvimos a dominar", analizó el entrenador azulgrana.

"La gente habrá disfrutado con los cuatro goles, tres de Ferrán, y porque el equipo se ha fajado", explicó un Xavi que opinió que "no es un partido redondo" porque encajaron dos goles "pero sí es un partidazo".

De la actuación de Ferrán López, que marcó tres goles, destacó que tiene "muchísimo valor" y que "ha girado la tortilla él solo".

"Hablé con él en verano, me mandó un mensaje espectacular, estaba dispuesto a triunfar y así está siendo. Es uno de los futbolistas que más fortaleza mental tiene, se lo ha ganado un pulso y me alegra mucho por él", subrayó Xavi.