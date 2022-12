El último chiste de Joaquín al ser nombrado Hijo Predilecto de El Puerto de Santa María

A sus 41 años, Joaquín Sánchez ha recibido uno de los galardones que más ilusión le han hecho al jugador del Betis. El protagonista del programa 'El Novato' de Antena 3 ha sido nombrado Hijo Predilecto de El Puerto de Santa María, la localidad gaditana en la que nació el 21 de julio de 1981.

Un premio muy especial para un Joaquín que no se pudo resistir a contar uno de sus chistes, algo que provocó las risas y carcajadas de los asistentes.

"Puede ser el homenaje más bonito que me han hecho, porque es mi tierra, es mi gente, donde me he criado. Estoy enormemente agradecido. El Puerto no me debe nada, yo lo llevo por bandera. Son mis raíces y me siento orgulloso de ser portuense. Es verdad que salí con 14 añitos pero lo he llevado en vena. Estoy feliz de poder ser Hijo Predilecto de mi tierra", reconoció Joaquín.

El jugador andaluz afronta la que puede ser su última temporada antes de su retirada. Mientras, alterna su faceta futbolística con la televisiva, formato en el que se ha hecho un hueco con el exitoso programa 'El Novato', en el que entrevista a otras celebridades, profesionales y deportistas.