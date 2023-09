¿Por qué Montse Tomé aplaudió a Luis Rubiales?: La respuesta de la seleccionadora

Montse Tomé (Oviedo, 1982) se ha enfrentado esta tarde a un momento único en su vida y a su vez algo incómodo. La nueva seleccionadora española ha sido presentada de forma oficial, ha dado los 23 nombres de las futbolistas que defenderán a España en los dos primeros partidos de la UEFA Nations League (Suecia y Suiza) y ha contestado a las preguntas de los periodistas en relación al caso Rubiales, los comunicados de las jugadoras, Jennifer Hermoso...

"Comienza una nueva etapa, el contador está a cero"

Muchos temas salieron a la palestra pero antes fue Montse la que tomó la palabra y dejó claro sus objetivos: "Comienza una etapa, que todos lo tengan claro, el contador empieza a cero, se sucederán los cambios que se tengan que dar en la Federación, hemos hablado con las jugadoras y a partir de ahora va a existir una comunicación constante", empezó diciendo la asturiana.

La exfutbolista contestó a la ausencia de Jennifer Hermoso, el supuesto cambio de opinión de las futbolistas que rechazaron a la Selección y ahora están convocadas, de su pasado como segunda entrenadora de Jorge Vilda... Sin embargo, un periodista de 'El Chiringuito' le preguntó la razón por la que aplaudió a Luis Rubiales en el discurso de este en la Asamblea.

"¿Mis aplausos a Rubiales? No me siento parte de lo que pasó ahí..."

"Ese día no me sentí bien. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron y nos sentamos ahí. Todo lo que sucedió ahí... no me siento parte. Las dos veces que aplaudí ese día fue cuando Rubiales dice que 'todos somos campeones del mundo' y también 'cuando me dice que voy a ejercer como directora técnica'. Al irme a mi casa, cuando sentí tranquilidad de verdad, emití el comunicado. No lo habría tenido que hacer. En ese momento lo que pasó es que ante la masa social, aplaudí. Creo que después, con el comunicado, se vio cual es mi postura. Apoyo a Jennifer Hermoso y siento lo que ha pasado en este tiempo. Es una profesional y ama lo que hace. Es algo que no puede ser", explicó la que fuera segunda de Jorge Vilda.

La lista oficial de 23 convocadas

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salon.

Defensas: Irene Paredes, Laia Aleixandri, María Méndez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle y María León.

Mediocentros: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira y Rosa Márquez.

Delanteras: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Mariona Caldentey, Inma Gabarro, Amaiur Sarriegi y Lucía García.

¿Y si las jugadoras no acuden a la llamada de Tomé?

Si el entrenador/a de la Selección les convoca y rechazan acudir a la concentración se pueden exponer a una sanción muy dura que iría de los 2 a 5 años, periodo de tiempo en el que además de no poder representar a su país tampoco podrían jugar con su club.

Pero esto no acaba aquí, también hay multas económicas que oscilan entre los 3.006 euros hasta los 30.051. La Ley del Deporte de 2022 señala que "está entre los deberes del deportista acudir a las convocatorias de las selecciones cuando sean debidamente citadas".