Thibaut Courtois, sobre el partido cancelado de Miami: "Si quieres hacer algo así, lo haces de una manera transparente y bien"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ejerció de portavoz del club tras el partido ante la Juventus de Turín en la Champions y señaló como "normal" la suspensión del partido de LaLiga previsto en Miami entre el Villareal y el Barcelona.

"Es lo normal, no tenía sentido ese partido. Fue el organizador quien dijo que no, han usado la cabeza y han dicho que no tiene sentido. Es fácil. Si quieres hacer algo así se tiene que votar como se hace en la NFL, y lo haces de una manera transparente y bien", apuntó Thibaut Courtois.

El portero belga también dejó un recado para Javier Tebas y su empeño de llevar un partido de primera división fuera de territorio nacional.

"Si tú crees que tu marca y que la Liga es la mejor liga del mundo no te hace falta irte fuera a jugar tus partidos. Tienes que tener tus estadios llenos primero y mejorar otras cosas. El 'fair play' es bueno pero muchos equipos están vendiendo sus mejores jugadores para cumplir y nos es normal que el primero de septiembre hay clubes haciendo milagros para inscribir sus jugadores. Es lo primero que hay que mejorar y no ir a jugar fuera", aseguró Courtois.

El guardameta del Real Madrid, en otro orden de cosas, analizó el clásico del próximo domingo en el Bernabéu y confesó que no hay intención de "revancha" pero sí de mantener la buena línea.

"No puedes comparar un partido como el de hoy como el que va a ser el del domingo. La Juve defendió con once atrás y querían salir a la contra. El Barça es un equipo que juega diferente. Se pueden mejorar cosas", explicó Courtois.

"Revancha es mucho decir. Lo que fue el año pasado, fue. No quieres perder nunca contra ellos pero es importante ganar el domingo delante nuestra afición y seguir la buena línea esta temporada. La temporada es muy larga, cualquier resultado no es definitivo, los dos equipos tenemos presión de ganar", opinó el cancerbero belga.

Cubarsí: "La Liga española se tiene que jugar aquí"

No es el único futbolista que ha criticado y se ha mostrado contrario a jugar un partido en Miami. Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, admitió el miércoles que "todos los equipos" de LaLiga EA Sports estaban "un poco en contra" de que el partido de la jornada 17 entre el conjunto azulgrana y el Villarreal se disputara en Miami, algo que finalmente no sucederá, y dijo que "la Liga española se tiene que jugar aquí".

"Todos los equipos estábamos un poco en contra de irnos fuera porque creo que la Liga española se tiene que jugar aquí, pero también eso es decisión de los clubes y de la Liga, así que yo creo que como futbolista no tengo que entrar mucho en este tema. Así que los de arriba han decidido que sea así", señaló Cubarsí.