Marta Kostyuk, sobre Swiatek y Sabalenka: "Algunas tienen niveles más altos de testosterona, otras tienen un nivel más bajo"

La tenista ucraniana Marta Kostyuk, actual número 27 de la WTA, ha concedido una entrevista al portal Tennis 365 en el que repasa su temporada y reflexiona sobre sus duelos con la primeras raquetas del mundo, como lo son Iga Swiatek o Aryna Sabalenka.

"Contra Iga, cuando he jugado frente a ella, no estaba preparada, Jugue contra ella hace un año y era muy fuerte. Frente a Aryna, sé que es una batalla. Tengo mis propias habilidades, pero al final, ellas son más fuertes, altas y grandes que yo", explica Marta Kostyuk.

"Todas tenemos nuestra propia estructura biológica. Algunas tienen un nivel más alto de testosterona, otras tienen un nivel más bajo. Es simplemente natural y eso definitivamente ayuda. Me siento más pequeña que ellas. Trato de ver cómo puedo vencer a estas jugadoras con las habilidades de tenis que tengo, pero tengo que trabajar más duro para ganar los puntos. Tengo que correr mucho más que ellas para ganar puntos", analiza la tenista ucraniana de 23 años en la entrevista con Tennis 365.

"No puedo hacerme 10 kilos más grande o cinco centímetros más alta"

Cuestionada por la forma de reducir esa diferencia física, la tenista de Kiev cree que debe centrarse en sus habilidades y sacar el máximo rendimiento.

"No puedo hacerme 10 kilos más grande o cinco centímetros más alta, así que tengo que usar todo lo que tenía al 100 por ciento. Otras jugadoras tienen más ventaja en otras cosas. Así es como soy. Miro las fotos cuando nos damos la mano en la red y me veo mucho más pequeña que algunas de mis oponentes. Es parte del deporte y un desafío genial para mí enfrentarme a estas jugadoras. Hay muchas, muchas cosas que puedo hacer para ser mejor, pero tienen una ventaja sobre mí", señala Kostyuk.

Marta Kostyuk se muestra también autocrítica con su 2025 y la actual temporada que está a punto de terminar.

"¿Satisfecha? No del todo. Sabes, veré dónde termina el año, pero este es el momento en que miras hacia atrás a todas las cosas que has hecho y lo que podrías haber hecho mejor. Creo que este año hay muchas mejoras fuera de la cancha en la forma en que vivo mi vida, la forma en que abordo la vida. Así que hay muchos aspectos positivos de este año, pero también algunos problemas como lesiones y derrotas en partidos ajustados", reconoce la jugadora ucraniana.

"Siento que estaba golpeándome contra un muro en repetidas ocasiones este año, perdiendo muchos partidos contra las diez mejores jugadoras. En muchos partidos estuve muy cerca y no pude superar la línea. Entonces, a medida que el año llega a su fin, tengo algunas frustraciones. Siento que necesito dar los últimos pasos para superar esto. Es importante que realmente creas en lo que haces y creas que sucederá. Este año, he sentido como si hubiera obstáculo tras obstáculo a veces, no tuve mucha suerte con los sorteos. De alguna manera, terminé donde estoy. Fue un año decente, pero no lo suficientemente bueno para mí", admite Marta Kostyuk.