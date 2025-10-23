El futbolista Álvaro Aguado, procesado por una presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol

Álvaro Aguado, exfutbolista del Espanyol y actualmente sin equipo, se encuentra a un paso del banquillo después de que la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona le haya procesado este jueves al detectar indicios de un presunto delito de agresión sexual con penetración contra una trabajadora del club perico, unos hechos que se produjeron la madrugada del 23 al 24 de junio en una discoteca del paseo marítimo de la capital catalana durante la celebración del ascenso a primera división.

Según el auto de procesamiento, la magistrada considera como indicios la declaración judicial de la víctima -que mantiene en lo sustancial la versión ante la policía-, así como el informe forense, y las declaraciones de los testigos que corroboran los momentos anteriores y posteriores al acto de la penetración, especialmente por los mensajes enviados por Whatsapp y el estado anímico de la víctima.

Además, también se tiene en cuenta la declaración de Aguado, que reconoció el pasado mes de mayo haber mantenido relaciones sexuales con penetración con la víctima, aunque expresa que fueron consentidas.

¿Qué declaró Álvaro Aguado ante la jueza?

El exfutbolista del Espanyol declaró ante la jueza titular del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona el pasado mes de mayo y sí reconoció que mantuvo relaciones sexuales con al denunciante, pero aseguró que fueron consentidas. Álvaro Aguado también señaló que se enteró de la denuncia cuando se lo comunicó el club, , después de que las abogadas de la denunciante se lo hicieran saber a los responsables del Espanyol.

El centrocampista de 29 años también sostuvo en su declaración que el Espanyol no adoptó ninguna media contra él tras conocerse la denuncia y que tampoco activó los mecanismos previstos para casos de acoso o violencia sexual.

La denunciante ratificó ante la jueza los hechos denunciados ante los Mossos d'Esquadra, en los que relata una agresión sexual con penetración perpetrada por Aguado en un baño de la discoteca Opium de Barcelona.

Los hechos denunciados y que pueden terminar con Aguado sentado en el banquillo

Los hechos denunciados por la trabajadora del Espanyol se remontan al 23 de junio de 2024, día en el que el club perico derrotaba al Oviedo (2-0) y regresaba a primera división. Toda la plantilla acudió a la discoteca Opium de Barcelona para celebrar el ascenso y fue allí donde supuestamente ocurrió la agresión sexual.

La víctima denunció que sufrió tocamientos durante la noche y detalló una agresión sexual con penetración perpetrada por Aguado en un baño de la citada discoteca. Las imágenes que graban las cámaras de seguridad han sido borradas al haber ranscurrido el tiempo prudencial de seguridad.