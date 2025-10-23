Javier Tebas, tras la cancelación del partido de Miami: "Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha pronunciado este jueves después de hacerse oficial la suspensión del Villarreal-Barcelona en Miami, un partido de LaLiga que se iba a jugar en esa ciudad de Estados Unidos el 20 de diciembre.

"No existe esa palabra si lo he intentado. Lo sigo intentado. Hay una comisión de la FIFA para regularlo y ahí está LaLiga. Vamos a seguir trabajando. Queda camino por recorrer. Si no lo intentas sí que fracasas, lo que pasa que hay mucha gente que me tiene ganas y si jugásemos al parchís y perdiese también sería muy público y muy notorio. No ha salido lo que yo esperaba, pero no lo considero haber perdido, aquí hay mucho camino todavía por delante", explicó Tebas en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

El presidente de LaLiga también aseguró que solo iba a ver una compensación económica para los socios del Villarreal, pero que el Barcelona no iba a recibir ningún euro de forma directa por disputar el partido en Miami.

"Dicen lo mismo (Laporta), pero uno lo entiende de forma diferente. El partido, el Villarreal la única compensación que tiene son sus abonados, los que viajan y el 30% de sus abonos los que no viajan. Nosotros lo tenemos calculado entre 5 y 7 millones de euros. El Barcelona, lo que se refiere Laporta, se le abrían muchas oportunidades en Estados Unidos de patrocinios y de activar con sus patrocinadores durante la preparación e intentar recaudar más dinero. A lo que es el propio partido nosotros no intervenimos en la recaudación ni en la liquidación", ha aclarado Javier Tebas.

El máximo dirigente de LaLiga también habló sobre el gesto de los capitanes y apuntó que "nosotros nos enteramos de que van a parar la misma tarde. Queremos que se sepa si esa acción de poder interrumpir un partido 15 segundos es legal o no sin avisar con 5 días de antelación, porque es un derecho que tenemos, es un paro que afecta a la retransmisión y a la imagen".

"A los jugadores del Real Madrid solo les oigo decir que adulterada adulterada, adulterada..."

Javier Tebas también señaló que se han dado "muchas circunstancias que han impedido que el partido se dispute en Miami.

"Hay muchas circunstancias, el proceso no fue fácil en 2018 ahora mismo no ha sido fácil. Hemos llegado a la UEFA que nos ha dicho un sí a regañadientes, 'esto es un desastre, yo no lo haría', el comisario europeo también. A los jugadores del Real Madrid solo les oigo decir que adulterada, adulterada, adulterada... Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez (director general del club blanco) hablando, dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores del Real Madrid porque claro qué van a decir. ¿Se atreve alguien a decir algo en contra?", apuntó Tebas.

Ante las quejas del Villarreal sobre la forma en que conoció la cancelación del partido y las dudas sobre los beneficios que habrían tenido el Villarreal y el Barcelona, el presidente de LaLiga sostuvo que consideró mejor emitir un comunicado la noche del martes y que no se enterasen a través de redes sociales, ya que la información ya era pública en Estados Unidos.

"Depende de como se quiera mirar. Si tu recibes a las siete y media de la tarde que se va a rescindier desde una compapñía de Estados Unidos, iba a llegar y de una forma más fea. Valoré que era mejor que hubiera un comunicado a que les llegase a los clubes a través de un tuit o d eun periodistas de Estados Unidos dando esa noticia. El momento no era ese, pero ante las circunstancias de la situación, no nos quedó más remedio", explicó Javier Tebas.