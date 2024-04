Tebas y el poder de Florentino Pérez: "La foto del palco contra el City lo dice todo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha querido subrayar el poder que a su juicio tiene el presidente madridista, Florentino Pérez: "Yo me defiendo como puedo. Hablan de poder e influencia, la foto del palco contra el Manchester City lo dice todo. Yo no vi esa foto en el Metropolitano. Me da igual que el Gobierno sea del PP, PSOE o Esquerra, Florentino es transversal".

El pasado martes acudieron varios ministros del Gobierno al palco del Santiago Bernabéu, hasta seis, para ver el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Entre ellos, Pilar Alegría, ministra de Educación, y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. Además, a la derecha de Florentino Pérez se sentó Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Esa es la imagen a la que hizo referencia Tebas.

También fue cuestionado sobre si la Superliga saldrá finalmente adelante: "Florentino nunca pierde. Siempre digo lo mismo. Hay que estar siempre atento y alerta, aunque no es cuestión de temerle, sino saber cómo enfrentarse a la situación. El proyecto de la Superliga no es un modelo de competición, es un modelo de gestión donde los clubes más ricos ganan y generan mucho y ya repartirán al resto por solidaridad como si fuese la época feudal", agregó Tebas.

Tres posibles semifinalistas en Champions

El mandatario tiene claro que liga española es muy competitiva en Europa a nivel deportivo "aunque mucha gente se empeña en decir que no". Recuerda que puede haber tres equipos españoles en las semifinales de la Champions, algo que no ocurre desde la campaña 1999-2000 cuando Barcelona, Real Madrid y Valencia se colaron entre los cuatro mejores del continente.

"Este año podemos tener tres semifinalistas. Económicamente no somos la número uno, porque es la Premier (inglesa) por muchos factores. Pero deportivamente somos muy competitivos en Europa, aunque mucha gente se empeñe en decir que no. Habría que pasar factura a todos aquellos que todos los años dicen la misma historia de que no vamos a ser competitivos y aquí estamos", analizó Tebas en la presentación de la quinta edición del Congreso organizado por el ISDE.

Mbappé va a estar en el Real Madrid en "un 99.9%"

El presidente de LaLiga, que reconoció que quiere tener a los mejores jugadores en la competición, opinó que el francés Kylian Mbappé va a estar en el Real Madrid en "un 99,99%", pero confesó que el fichaje de Haaland lo ve complicado a corto plazo.

"A mí, si me preguntan, los mejores jugadores siempre los quiero en la Liga. A Mbappé le doy un 99,99% de que va a estar en el Madrid y a Haaland lo veo más complicado a corto plazo porque lleva poco tiempo en el City", analizó Tebas.

Clubes-estado

Sobre los clubes-estado, Tebas se mostró contundente al señalar que la guerra no está perdida y que si LaLiga dejase esa guerra "sería un problema para el fútbol español y europeo".

"Las únicas guerras que se pierden son en las que no das batalla. Si la Liga dejase esa guerra sería un problema para el fútbol español y europeo al no haber una sostenibilidad económica y tener una competencia desleal que provocaría la quiebra de algunos clubes", abundó.

"España no es racista"

Tebas aseguró que España "no es racista" y que hay que eliminar de los estadios a la gente que lo es. Apuntó que desde LaLiga están en ello y remarcó que el brasileño del Real Madrid Vinicius es la víctima.

"Vinicius es víctima. La diferencia de Vinícius respecto a jugadores de la misma raza es que está liderando un movimiento, y cuando alguien lidera siempre es fuente de la ira y diana", analizó.

Tebas también lamentó que la piratería hace que la Liga deje de ingresar 1.000 millones de euros: "Este año ha subido un 30 % y se nos ha roto todos los sistemas. A nivel económico, dejamos de ingresar a nivel nacional 400-500 millones, y a nivel mundial otros 500 millones. Por lo tanto, ingresaríamos 1.000 millones".

