La 'vacilada' de Florentino Pérez a unos aficionados madridistas: "¿Quién es Mbappé...?"

Florentino Pérez bromeó con varios aficionados del Real Madrid este jueves antes del partido del equipo de baloncesto ante el Fenerbahce en el Wizink Center (79-89 ganaron los turcos).

El presidente del club madridista se paró a hacerse unas fotos con varios seguidores del Real Madrid en el parking del recinto y mientras tanto quiso 'vacilarles' en un tono amigable cuando ellos le mencionaron los nombres de dos posibles fichajes para el próximo verano: Kylian Mbappé y Alphonso Davies.

Florentino: "¿Quién es Mbappé? ¿Quién es Davies?"

- Aficionado: "Tienes que traer a Davies, eh"

- Florentino Pérez: "Davis, ¿quién es Davies?"

- Aficionado: "Con Davies y Mbappé lo vamos a ganar todo, ¿Mbappé viene?"

- Florentino Pérez: "¿Quién es Mbappé?.. Tú ven aquí a hacerte una foto", le dijo a una chica que esperaba su turno.

Un divertido vídeo que ha compartido en sus redes sociales @morong10 y que enseguida se ha hecho viral en la comunidad madridista.

Mbappé, más cerca que nunca

¿Quién no ha leído esta frase millones de veces durante los últimos 5 años? Nadie. Sin embargo, la realidad a día de hoy es que el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid está más cerca que nunca de producirse, y no porque el jugador, el club blanco o el propio PSG hayan confirmado negociaciones o emitido un comunicado al respecto, sino porque hace unas semanas el francés informó a su equipo que no continuará a partir de junio de 2024, información dada por L'Equipe, The Athletic, Fabrizio Romano...

Todavía no hay comunicado oficial como tal pero Luis Enrique ya ha ido dejando comentarios al respecto: "Tenemos que acostumbrarnos a jugar sin Mbappé, desgraciadamente no estará en el futuro". A partir de ahí no hay nada100% seguro, aunque todo apunta a que recalará en Chamartín. También se ha hablado de la Premier, el Liverpool...

El caso de Davies

El caso de Alphonso Davies es diferente ya que el canadiense tiene contrato hasta junio de 2025. El Bayern querría renovarle y el Madrid incorporarle esta temporada, aunque de ser así tendría que pagar una importante cantidad de dinero al tener contrato vigente, si espera a que finalice la próxima temporada podría llegar a coste cero.

