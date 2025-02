Las tarjetas rojas del juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

Segunda semana de juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino en agosto de 2023.

La Audiencia Nacional ha ido recopilando las declaraciones de los acusados en este caso. Sin duda la más esperada, la de Luis Rubiales, pero en el banquillo también se han sentado Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera. Un juicio que ya está en su recta final, pero que antes hemos de desgranar frase a frase.

La versión de Luis Rubiales

La expectación era máxima y sin alzar la voz y con aparente calma, Rubiales se sentó ante el juez para defender su relato y evitar los dos años de prisión que se juega por un delito de agresión sexual y otro de coacciones, fiando su defensa a que pidió permiso.

Luis Rubiales mantuvo su versión: "Yo le dije 'oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti. Sin ti no lo hubiéramos podido conseguir'. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer, pues le pregunté 'puedo darte un besito' y me dijo 'vale'. Eso es lo que ocurrió".

¿Piquito o besito? Antes del juicio, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol hablaba de que le había preguntado a Hermoso si le podía dar un "piquito", sin embargo, ante el juez dijo "besito": "En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito" y ante la nueva pregunta de la fiscal dice: "son palabras sinónimas".

Ante la pregunta de si está seguro de que un beso consentido, Rubiales no deja lugar a la duda: "Totalmente".

En un intento de restar importancia al beso que lo ha llevado al banquillo y ante la pregunta de la fiscal de si en otras ocasiones saludaba a la jugadora con un beso en la boca o en los labios, Rubiales dice: "No se gana un Mundial todos los días, es evidente que la normalidad no puede aplicarse a un hecho extraordinario por la consecución de un mundial, por lo tanto, también cuando veo a mis hijas no les doy un pico, pero en fin de año nos damos un pico, o cuando aprueban todas las asignaturas". La fiscal insiste y vuelve a preguntar si, en ocasiones pasadas donde no dio el mismo beso, no tenía tan buena relación con los jugadores y la respuesta es: "Si usted ve algunas celebraciones, desde luego no se puede comparar lo que es ganar un Mundial con una UEFA National League, pero yo me comí a besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos ganado un Mundial, hubiera sido una posibilidad".

¿Quién levanta a quién? Rubiales tiene una versión diferente a la de Jenni Hermoso: "Para que pegue un salto, primero tengo que inclinar las rodillas hacia abajo para de alguna manera rebotar hacia arriba. Mis rodillas, mis pies se levantan y únicamente las encojo para no caerme y balancearme, por lo tanto... es una ley física saber que para impulsarse primero hay que hacer un pequeño gesto hacia abajo en cualquier salto" y concluye: "se ve que es justo lo contrario".

Declaraciones de Luis Rubiales | Antena 3 Noticias

Con un discreto 'mea culpa' Rubiales reconoce que se "equivocó". "A estas alturas, es una obviedad que desde el primer momento reconocí que me he equivocado, yo me comporté como un deportista que consigue un éxito como uno más del grupo, y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional, pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, eso para nada".

Sobre las presuntas presiones sobre la jugadora, la versión del expresidente pasa por asegurar que no existieron. "Ni por medio de terceras ni directamente". Aunque sí reconoce haber hablado con la jugadora en el avión: "Sí, cuando le planteo que sería buena idea para bajar todo esto, que volviéramos a decir lo mismo que ya dijimos los dos juntos. Me dijo que no quería, que quería celebrar el Mundial, que ya lo había dicho, que las declaraciones habían sido muy claras. Yo se lo agradecí y, viendo que no quería, no se hizo y lo hice yo solo".

Jorge Vilda

Tras Rubiales fue el turno de Jorge Vilda, que afronta un año y seis meses de cárcel por un presunto delito de coacciones. El exseleccionador desvinculó a Rubiales de su charla con la familia de Hermoso, asegurando que fue 'de motu propio', por voluntad propia y viendo la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático".

Declaraciones de Jorge Vilda | Antena 3 Noticias

Albert Luque

El exdirector de la Selección masculina, Albert Luque, ha asegurado este miércoles que trató de hablar con la futbolista Jennifer Hermoso por la "amistad" que ambos mantenían, al tiempo que ha reconocido que le envió un mensaje "desafortunado".

Luque afronta un año y seis meses de cárcel por un presunto delito de coacciones. Las jugadoras celebraron su triunfo en Ibiza y él también estaba allí de vacaciones. "Yo, como estoy en Ibiza, y resulta que ella está en Ibiza, pues intento hacer algo".

"El mensaje más o menos es: 'Albert, sé que intentas hacer lo correcto, te conozco. Contesto por la amistad que tenemos, pero no quiero hablar con nadie, gracias por interesarte por mí'. Y es cuando yo le digo, Jenni, estoy abajo. Y su respuesta es: 'No voy a bajar. Entonces yo le digo, vale Jenni, te respeto, un beso y disfruta".

Declaración de Albert Luque | Antena 3 Noticias

Rubén Rivera

Rubén Rivera negó que recibiese una llamada de la Federación pidiéndole organizar una estrategia para suavizar el beso. Asegura que sus funciones "eran todas".

"Señorías, si me deja hacer un símil, yo era el Fernando Galindo que interpretó el genial José Luis López Vázquez en 'Atraco a las 3'. Era admirador, amigo, esclavo, siervo".

Declaraciones de Rubén Rivera | Antena 3 Noticias

Las reprimendas del juez

Más allá de los acusados hay un protagonista inesperado de este juicio tan mediático. El juez José Manuel Fernández-Prieto González de 70 años, titular del Juzgado Central de lo Penal Único de la Audiencia Nacional y con casi 41 años de ejercicio en la carrera judicial ha dejado claro durante estas sesiones que no quiere perder su tiempo.

A unos y a otros ha disparado 'zascas' que han acaparado los focos del juicio.

El primer rifirrafe tuvo lugar con la teniente fiscal Marta Durántez que insinuó un posible falso testimonio de Luis de la Fuente. El magistrado no tuvo reparos en decirle: "Lo que no se puede es que le pongamos un foco a este chico para que diga lo que usted quiere. Fiscal, queréllese contra este chico, pero continuemos el juicio".

Pero no fue el único, a Luis de la Fuente le leyó la cartilla cuando, a la pregunta de la teniente fiscal sobre si había estado en la Asamblea Extraordinaria en la que Rubiales no dimitió, contestó: "Yo no vengo a hablar de ese tema". Respuesta que enfadó al magistrado: "Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. No elige de lo que va a hablar. Usted tiene que responder. Si lo sabe, lo sabe, y si no lo sabe, no lo sabe. Si estaba, estaba. Y si no estaba, no estaba. Se acuerda, se acuerda y, si no se acuerda, no se acuerda. Tiene que contestar a lo que se le pregunte con obligación de decir la verdad. Continuamos".

También tuvo una dedicatoria para el exjefe de Comunicación de la REFF, Pablo García Cuervo, que señaló a la acusación particular asegurando que no se había preparado bien el juicio ante lo que el juez dijo: "Mi paciencia está llegando a un límite. Basta ya de estas contestaciones, ¿eh? Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería".

Las reprimendas del juez en el juicio contra Rubiales | Antena 3 Noticias

En la sesión de Rubiales el juez mostró de nuevo su carácter. Contra el acusado en diferentes momentos, uno de ellos al ver que se estaba dilatando demasiado en sus respuestas: "Mire, le van a interrogar la fiscal, dos abogados y cuatro defensas; todo lo que conteste que sea lo que se le pregunte. Si nos da un mitin, nos podemos pegar aquí hasta el día del juicio final".

Después espetando a la abogada del sindicato, María José López: "Es que quiere que califique un hecho y él no lo va a calificar. Le está diciendo que él no es el jefe, que es el entrenador".

Y dando por zanjada la sesión: "Me tienen agotado. Vamos a dar por finalizado el día de hoy, porque no sé si me enteraré con el siguiente acusado".

