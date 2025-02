Las contradicciones de Luis de la Fuente en el juicio del 'caso Rubiales'

La fiscal que instruye el juicio contra Luis Rubiales, Marta Durántez, no descarta pedir la imputación del seleccionador Luis de la Fuente por falso testimonio tras las declaración del técnico este martes en la Audiencia Nacional en la que ha negado haber participado en una "encerrona" a la jefa de prensa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Patricia Pérez, y ha descartado asimismo haber escuchado nada sobre la elaboración de un comunicado durante el viaje en avión de la selección española tras haber ganado el Mundial en Australia.

¿Se enteró de la elaboración del comunicado?

El seleccionador ha afirmado, en contra de lo que aseveró durante la instrucción, que no se enteró de nada de lo que ocurrió en el avión de vuelta de Sídney porque iba "muy cansado". "No oí ninguna conversación sobre el beso. Llevaba 36 horas sin dormir. Estaba muy cansado. Leí, dormí y vi peliculas, no vi nada", ha dicho el seleccionador nacional. La Fiscalía le recordó entonces que durante la fase de instrucción sí admitió haberlo hecho, a lo que De la Fuente contestó: "Rotundamente no".

El entrenador ha afirmado que se enteró del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el avión de vuelta tras la final del Mundial en Australia, pero que no fue consciente de la "dimensión" de lo ocurrido hasta que aterrizaron en España: "Yo no consumo prensa y no sabía nada. Cuando llegué por la mañana me dijeron: se está liando una gorda con el beso".

¿Estuvo en la "encerrona" a Patricia Pérez?

En su declaración, De la Fuente también negó haber estado presente en la reunión con Patricia Pérez en la que le sitúan, no obstante, varios testigos. Esa reunión, presuntamente una conjura para salvar a Rubiales, tuvo lugar el 25 de agosto en el despacho del entonces presidente de la RFEF. Patricia Pérez la describió en la víspera como una "encerrona" por parte de la directiva federativa, en la que el entonces presidente habría puesto palabras en su boca para intentar minimizar el beso no consentido de cara a la investigación interna.

El seleccionador, no obstante, asegura que estuvo "en un despacho colindante" en el que solo habló de fútbol con Rubiales y que apenas coindieron en el despacho presidencial para "comer unos bocadillos". Otros testigos, por su parte, sí han declarado que De la Fuente estuvo presente en esa "encerrona" a Pérez, entre ellos el psicólogo de la selección femenina, Javier López Vallejo, quien declaró justo después de él y confirmó que el actual entrenador español sí estaba presente en esa reunión.

"Nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso"

El juez del 'caso Rubiales', José Manuel Clemente Fernández-Prieto González, acabó indicando a la fiscal y a las acusaciones que siempre pueden pedir la imputación de Luis de la Fuente por falso testimonio ante sus contradicciones. De hecho, el magistrado terminó perdiendo la paciencia ante las preguntas del abogado de Jenni Hermoso al seleccionador: "Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé, pero queréllense si consideran que miente en juicio", lamentó.

Hasta 2 años de cárcel y pena de multa

¿Se ha metido en un lío el seleccionador nacional? La Fiscalía puede considerar que esas contradicciones habidas entre la fase de instrucción y la vista del juicio oral constituyen un presunto delito de falso testimonio con penas que pueden ir desde una multa hasta dos años de prisión. Y es que, según ha explicado esta mañana el abogado Carlos Lacaci en Antena 3 Noticias, los testigos tienen la obligación de decir la verdad siempre por ley, al contrario que los investigados o procesados, quienes pueden acogerse a su derecho a no declarar.

