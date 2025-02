El juez del caso Rubiales se harta de las formas de Pablo García Cuervo: "¡Basta ya! Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería"

El juez José Manuel Fernández-Prieto no ha tenido un día precisamente tranquilo este martes en el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. El segundo día del mediático juicio ha contado con la declaración de Luis de la Fuente, actual seleccionador nacional, quien ha indicado que no recuerda haber oído ninguna conversación sobre el beso en el vuelo de regreso desde Australia.

"Estuve en la final femenina. En el vuelo de Australia a España iba en business junto con la directiva, las jugadoras, políticos... No oí ninguna conversación sobre el beso. Llevaba 36 horas sin dormir. Estaba muy cansado. Leí, dormí y vi películas, no vi nada. Estaba en esa zona del avión y quizás lo oí (el comunicado que presentaron a Jenni Hermoso). Pero ni me hablaron, ni me consultaron al respecto. No lo recuerdo", ha indicado Luis de la Fuente.

El magistrado ha tenido que recordar al seleccionador, tras negarse a responder si estuvo en la asamblea extraordinaria de la RFEF donde se debatía la continuidad en el puesto de Rubiales, que "usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige de lo que va a hablar". No ha sido la única vez en que se ha visto algo molesto a José Manuel Fernández-Prieto. Y es que las formas en las que ha respondido algunas preguntas el exjefe de comunicación de la Federación de Fútbol, Pablo García Cuervo, han provocado varias intervenciones del juez.

García Cuervo: "No me fio de la señora Hermoso... es bastante influenciable y manipulable"

"Yo no me fio de la señora Hermoso y dije que ya no iba a hablar más de este tema cuando ya tenía atado el comunicado", ha expuesto en su declaración como testigo durante un tenso interrogatorio ante la fiscal Marta Durántez, que ha querido saber por qué no se fiaba de la jugadora.

El motivo, ha dicho, es que Hermoso "es bastante influenciable y bastante manipulable", momento en que el juez de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga estos hechos, le ha pedido que no continuara calificando a la jugadora, a la que García Cuervo ha responsabilizado de su despido de la RFEF en octubre de 2023 por firmar un escrito solicitando su salida con otras jugadoras.

El magistrado ha dicho basta cuando García Cuervo le ha recriminado a la abogada de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), María José López, que no se hubiera preparado "el juicio".

"Por favor, mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí a declarar. ¡Basta ya de esas contestaciones! Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería", ha indicado el juez al testigo.

Durante su declaración, García Cuervo ha explicado que el comunicado remitido a algunos medios se elaboró a partir de las declaraciones que había realizado Jennifer Hermoso horas antes, "libremente" y "sin coacciones", a la cadena Cope, en las que "quitaba hierro" al asunto del beso en la boca que le dio Rubiales tras ganar el Mundial en Sídney .

"Libremente cojo esas declaraciones porque considero que son importantes sobre su postura", ha explicado el testigo, que ha relatado que tras redactar el comunicado él se lo leyó a Hermoso y esta le preguntó si tenía que hacer un vídeo "con eso".

Él la dijo que no, que si daba el "ok" difundían ese comunicado, y ella dijo "vale, que ok", pero que no iba hacer nada más "sobre ese tema". Ayer la jugadora no dijo que diese su aprobación, sino que manifestó, con hartazgo, "haced lo que queráis".

