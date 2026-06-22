Francia vs Irak: horario del segundo partido de la selección francesa en el Mundial 2026

Francia se medirá a Irak en la segunda jornada del Grupo I, un encuentro que puede resultar decisivo para encarrilar la clasificación hacia las eliminatorias. Tras el estreno frente a Senegal, el combinado francés afronta ahora un duelo con un perfil completamente diferente. Irak llega al torneo como una de las selecciones menos mediáticas del grupo, aunque con la ambición de competir en un escenario histórico para su fútbol.

Este tipo de partidos suelen esconder más complejidad de la que aparentan. En los mundiales, las diferencias teóricas muchas veces desaparecen bajo la presión competitiva, especialmente cuando una selección necesita puntos para mantenerse con vida en el torneo.

Cuándo se juega el Francia vs Irak del Mundial 2026

El partido entre Francia e Irak se disputará el lunes 22 de junio de 2026, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial.

El encuentro forma parte del Grupo I, uno de los grupos que más interés ha despertado desde el sorteo debido a la variedad de estilos y trayectorias internacionales de sus selecciones.

Para Francia, esta segunda cita puede ser fundamental en función del resultado obtenido en el debut ante Senegal. Una victoria permitiría acercarse a los octavos de final y afrontar con mayor tranquilidad el cierre de la fase de grupos.

Irak, por su parte, llega tras medirse a Noruega en la primera jornada. La selección asiática regresa a una Copa del Mundo con el objetivo de competir y ganar experiencia internacional en un escenario donde históricamente ha tenido poca presencia.

Horario y estadio del Francia vs Irak

El encuentro entre franceses e iraquíes se disputará a las 23:00 horas (horario peninsular español).

El escenario del partido será el Lincoln Financial Field de Filadelfia, uno de los estadios más reconocibles de la costa este de Estados Unidos y sede habitual de los Philadelphia Eagles de la NFL.

El Lincoln Financial Field fue inaugurado en 2003 y cuenta con capacidad para cerca de 70.000 espectadores. Aunque está diseñado principalmente para fútbol americano, en las últimas dos décadas también ha acogido numerosos partidos internacionales de fútbol, incluyendo encuentros de selecciones y grandes clubes europeos.

Filadelfia, además, tiene una larga tradición deportiva en Estados Unidos y será una de las ciudades con mayor protagonismo durante el Mundial 2026.

Un partido inédito entre dos selecciones con trayectorias muy distintas

A diferencia de otros cruces históricos del torneo, Francia e Irak apenas cuentan con antecedentes relevantes en competiciones oficiales absolutas. Eso convierte este encuentro en un duelo prácticamente inédito en el contexto mundialista.

La diferencia histórica entre ambas selecciones es notable. Francia es una de las grandes potencias del fútbol moderno y suma dos títulos mundiales, conquistados en 1998 y 2018. Además, ha alcanzado cuatro finales de la Copa del Mundo, consolidándose como una de las selecciones más regulares de las últimas décadas.

Irak, en cambio, solo ha participado anteriormente en un Mundial absoluto: México 1986. Aquel torneo marcó el debut histórico del país asiático en la máxima competición internacional.

Además, el segundo partido suele ser uno de los más delicados del torneo. Dependiendo del contexto clasificatorio, puede convertirse tanto en una oportunidad para sellar el pase como en un duelo cargado de presión.

El Francia-Irak de 2026 enfrentará dos realidades futbolísticas muy diferentes, pero también dos selecciones con mucho en juego. Porque en una Copa del Mundo, incluso los partidos aparentemente desequilibrados pueden terminar escribiendo historias inesperadas.

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