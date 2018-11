Solari: "¿Mi futuro? No me lo planteo, sólo veo el partido siguiente"

El papel de Vinicius

"Vinicius es un jugador de la plantilla. Son todos buenos, con distintos currículums y cantidades de títulos. Cada uno puede aportar lo suyo".

La plantilla

"El equipo B es el Castilla y el A es el Real Madrid. Puede haber lesionados, bajo rendimiento... hay jugadores que tienen mucha experiencia en el lomo y que han sobrevivido a muchas batallas y las han ganado".

Odriozola, Vinicius...

"No me compete juzgar eso, estoy contento por lo que hicieron en Melilla. Es fácil subestimar esos partidos, pero me gustó y jugaron con alegría".

Elogios al Valladolid

"Muy ordenado tácticamente, van a venir con el ánimo arriba porque llevan siete partidos sin perder. Nos corresponde hacer un partido muy serio".

El papel del Bernabéu

"Yo entro a ver un partido en el Bernabéu me emociono. No creo que esté muy alejada a la emoción que siento como hincha. El madridismo y el hincha que viene al Bernabéu nos ayude y nos encienda, nosotros intentaremos encenderlos a ellos".

Bale y su importancia

"Bale tiene el 'spotlight' para él. Esperamos cada partido que nos muestre sus habilidades y queremos disfrutarlo todos los dias".

Mano dura o mano blanda

"Me parece que es encasillar. A ustedes les gusta encasillar en cajoncitos, no sé decir qué entrenadores tuve que eran de mano dura o de mano blanda".

Su estilo

"Los valores del madridismo. No rendirnos nunca, el sacrificio, buscar el gol... esos valores que el club tiene marcados desde hace muchísimos años".

Su futuro

"Yo no me lo planteo, sólo veo el partido siguiente. Es lo único que puedo hacer y lo único que veo".

El plan con Vinicius

"Tiempo y juego. Tiene apenas 18 años y el oficio y la experiencia van haciendo al futbolista. Para hacer la experiencia tendrá que jugar. Eso es un proceso muy normal, sobre todo en un chaval de 18 años que acaba de llegar".

Courtois o Keylor Navas

"La alineación la van a saber mañana".

El Real Madrid que quiere ver

"Me encantaría que el Real Madrid de la Novena, o de la Décima, o de la Duodécima... Ellos tienen que encontrarse".

Dudas en el once

"Nosotros pensamos en el partido de mañana. Espero que la gente lo asuma así y venga a apoyar, ya veremos con qué equipo salimos".

Su sonrisa permanente

"Siempre hay muchos objetivos en el fútbol. Claro que la alegría y el carácter y las ganas y la ilusión son igual de importantes que todas esas".