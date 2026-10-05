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El increíble elogio de Piastri a Fernando Alonso tras exhibirse en Sepang: "Siempre es el maestro del caos..."

El australiano dejó una frase por radio que evidencia la superioridad de Fernando cuando las carreras se vuelven locas.

Fernando Alonso durante el GP de Bahréin

Fernando Alonso durante el GP de Bahréin Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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La remontada de Fernando Alonso en el GP de Bahréin (Sepang) que supuso su mejor resultado de la temporada (octavo puesto) dejó alucinada a gran parte de la Fórmula 1. Alonso, que acababa de renovar con Aston Martin hasta los 46 años como mínimo, pasó de ser 18º a ganar diez posiciones y finalizar por delante incluso del McLaren de Lando Norris.

'Magic' fue octavo, sumó cuatro puntos y llevó su marcador general en el Mundial a ocho, pasando a Albon e igualando a Sainz, Hulkenberg y Ocon en la clasificación general.

El Aston Martin fue competitivo si lo comparamos con los habituales desastres que protagoniza en circuitos donde el motor y la velocidad punta son cruciales. Eso, la 'suerte' y la evidente maestría del asturiano permitieron que la escudería sumara un total de 7 puntos en lo que llevamos de Mundial, todos conseguidos por el piloto español.

Piastri, por radio: "Alonso, siempre el maestro del caos"

No obstante, el mejor resumen de la carrera lo hizo Oscar Piastri, que al enterarse del resultado de Alonso comentó esto por radio: "Guau, siempre el maestro del caos", lo que evidencia que Fernando es popularmente conocido en la parrilla por ser un experto cuando las carreras se vuelven locas.

El australiano, por su parte, solo pudo ser sexto en un mal domingo para los McLaren, ya que Lando Norris finalizó justo por detrás de Alonso después de pasarse de frenada en pleno Safety Car, lo que le hizo perder varias posiciones. Es más, el actual campeón del mundo casi se llevó puesto al asturiano al intentar adelantarle en la última curva de la carrera.

Recital de adelantamientos

El bicampeón del mundo tuvo un gran domingo ya que, a pesar de salir 12º el equipo no acertó con los neumáticos (puso medios cuando la elección correcta era intermedios) y tuvo que remontar hasta diez posiciones (del 18º al 8º) tras mostrar un gran ritmo con los duros, además de una gran destreza en los adelantamientos y el siempre necesario factor de suerte (ganó la posición a Norris por su error y el puesto a Russell tras su abandono por fallo mecánico).

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