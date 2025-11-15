David Göttler y su gesta en el Nanga Parbat: "Uno de los momentos más especiales de mi vida"

David Göttler, reconocido alpinista alemán, logró el pasado 24 de junio una gesta en el Nanga Parbat (8.125 metros), uno de los ochomiles más peligrosos del mundo y bautizada como 'la montaña asesina', al lograr ascender por la cara Rupal del Nanga Parbat, lo hizo en estilo alpino. Pero si el asenso ya fue un hito, el descenso no se quedó atrás: se colocó su parapente y se lanzó al vacío.

"Fue uno de los momentos más especiales de mi vida, después de cinco intentos de alcanzar el Nanga Parbat", explica David Göttler en una entrevista con Antena 3 Deportes.

El alpinista alemán, un enamorado del norte de España, es uno de los últimos defensores del alpinismo al estilo alpino, es decir, sin usar guías, cuerdas fijas ni oxígeno suplementario.

"Usar oxígeno es doping, es como hacer la Vuelta con una bici eléctrica. El parapente pesa 1,2 kilos", afirma David Göttler.

"Las condiciones eran perfectas, en 35 minutos llegue al campo base"

El experimentado alpinista alemán escaló, junto a Tiphaine Duperier y Boris Langestein, la cara Rupal del Nanga Parbat. "Es la pared más grande del planeta, 4.500 metros", apunta David Göttler.

Tras hacer cumbre, bajó descendiendo en parapente. Solo diez personas han subido y bajado en parapente un ochomil, David Göttler es el último en lograr esta gesta. "El sol se ponía y todo fue super suave. Las condiciones eran perfectas, en 35 minutos llegue al campo base", recuerda el alpinista alemán.

