Sale a la luz el último audio de Maradona antes de su muerte: "Cuida de mi ángel"

La muerte de Diego Armando Maradona sigue dando que hablar. El programa de televisión argentino Secretos Verdaderos ha desvelado el audio de WhatsApp que el 'Diez' mandó al novio de su exmujer Verónica Ojeda pidiéndole que cuidara de Diego Fernando, el más pequeño de sus cinco hijos.

El contenido del mensaje iba dirigido a Mario Baudry, a día de hoy jefe de gabinete de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires. En el mensaje, Maradona confesaba que sabía que mantenía una relación con Verónica, su exmujer, a la que veía "bien".

"Me va a sacar la última cana"

El extracto más conmovedor del audio enviado por Maradona es cuando habla de su hijo pequeño. Diego fue padre en cinco ocasiones y tal y como se podía ver en su cuenta de Instagram era al que más ligado estaba en sus últimos días con vida. "Me va a sacar la última cana", explicaba el Pelusa.

"Hola, Mario. Habla Diego, ya se que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, y me dijo que está con vos. Cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana", dice Maradona a Mario Baudry en la nota de voz.

Mientras, el médico de Diego Armando Maradona se defiende y asegura que hizo "lo mejor" que se pudo por 'El Pelusa' pero mantienen que 'el Diez' decidía por sí mismo y que él no era responsable de su salud. Leopoldo Luque ha dado una rueda de prensa después de resultar imputado por la justicia argentina y tras el registro a su consultorio y domicilio.

"Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor con Diego, lo mejor que se podía", afirmó Leopoldo Luque que adelantó que podría presentarse en forma espontánea ante la Justicia para prestar declaración si no es citado antes, aclaró que no era el médico de cabecera del exfutbolista sino un neurocirujano que era su "amigo".