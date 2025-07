Djokovic se 'rinde' ante Sinner y Alcaraz tras caer en Wimbledon: "La realidad me ha golpeado... simplemente no puedo"

Desde 2017, Novak Djokovic no sabía lo que era perder en Wimbledon antes de la final, cuando lo hizo ante el checo Thomas Berdych en la ronda de cuartos tras retirarse por una lesión. Desde entonces, el serbio ha ganado cuatro títulos y ha jugado las finales de 2023 y 2024 que perdió ante Carlos Alcaraz. Este pasado viernes, su bestia negra de los últimos años (Jannik Sinner) le apeó de la instancia final con un contundente resultado (6-3, 6-3 y 6-4) para vencerle por quinta vez consecutiva. Algo prácticamente inaudito en la carrera del balcánico, que no tuvo otra que hacer un ejercicio de sinceridad ante los medios tras el encuentro.

"La realidad me ha golpeado como nunca, simplemente no puedo..."

"No creo que sea mala suerte, siento que es el desgaste del cuerpo, por más que lo cuide... la realidad me ha golpeado como nunca en este último año y medio, me cuesta aceptarlo porque cuando estoy fresco y en forma puedo jugar muy buen tenis, lo he demostrado este año. Sin embargo, jugar a cinco sets este año ha sido una lucha física, cuanto más dura el torneo peor se ponen las condiciones para mí y... simplemente no puedo.", empezó diciendo el siete veces ganador del torneo antes de referirse directamente a Sinner y Alcaraz.

"Cuando juego contra Sinner y Alcaraz siento que tengo el tanque medio vacío, y así no es posible ganar un partido"

"Este año he llegado a semifinales en los tres Grand Slams pero al final tengo que jugar contra Sinner o Alcaraz, ellos son jóvenes, están en forma, son agresivos... y siento que entro al partido con el tanque medio vacío, así no es posible ganar un partido. Pero es lo que hay, tengo que aceptarlo".

El sueño del 25, un poco más lejos

A sus 38 años, el ganador de 24 majors, sigue soñando con conquistar el número 25 para así desempatar con Margaret Court y posicionarse como el primer tenista hombre o mujer de la historia en llegar a esta cifra. En Australia cayó ante Zverev en semifinales, en Roland Garros ante Sinner y en Wimbledon de nuevo ante el italiano. En el All England Club, además, solo Alcaraz -en las finales de 2023 y 2024- había sido capaz de vencerle desde que perdiera en cuartos de la edición de 2017.

Casi 2 años sin ganar un major

Nole volverá a intentarlo en unas semanas en el US Open, donde se llevó el trofeo en las ediciones de 2011, 2015, 2018 y 2023, siendo este su segundo 'peor' Grand Slam después de Roland Garros ('solo' tres títulos). No obstante, fue hace casi dos años, precisamente en el torneo estadounidense, donde levantó su último major ante Daniil Medvedev.

Djokovic también reconoció antes del comienzo de Wimbledon que esta podía ser una de sus "últimas oportunidades de ganar el 25".

Incluso llegó a afirmar que la retirada de Rafa Nadal -el gran rival de su carrera- en noviembre de 2024 le llegó a afectar más de la cuenta: "Cuando Rafa dejó de jugar, sentí algo que nunca antes había sentido. Pensé: ¿qué hago ahora? Sentí algo de eso, sobre todo en la pista, donde me sentía desanimado. Fue difícil mantener la motivación sin él. Sinceramente, no pensé que sería así, admite. Una parte de mí se fue con él y fue un reto recuperar la motivación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com