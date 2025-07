Jannik Sinner - Carlos Alcaraz: Día, hora y donde ver la final de Wimbledon en directo

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz chocarán de nuevo este domingo en la final de Wimbledon, un nuevo pulso entre los dos mejores tenistas del mundo que promete emociones fuertes tras lo ocurrido hace algo más de un mes en Roland Garros. El italiano y el español se medirán por decimotercera vez, con un 8-4 a favor del español. Los últimos cinco duelos han caído del lado del murciano, que opta a su tercer Wimbledon consecutivo y su sexto grand slam. El de San Cándido buscará la revancha ante Alcaraz y el que sería su cuarto major. Se viene otro choque legendario, otra batalla sin cuartel entre dos jugadores mágicos, dos tenistas que manejan todos los registros de este deporte.

Con Novak Djokovic, el último miembro del 'Big Three' en activo, dando sus últimos coletazos, el tenis ha entrado en una nueva época dominada por Sinner y Alcaraz. El español y el tenista se han repartido los últimos seis grand slam, desde el US Open de 2023 (Djokovic). El de San Cándido ha levantado dos Open de Australia (2024 y 2025) y un US Open (2024), mientras que el de El Palmar, que se había estrenado con el US Open 2022 y Wimbledon 2023, ha levantado dos Roland Garros (2024 y 2025) y otro Wimbledon (2024).

"Es un honor jugar con Carlos. Tratamos de llevarnos al límite, es uno de los jugadores en los que me fijo, me gusta verle jugar. Es un talento increíble. Espero que sea un gran partido como el último, quizás mejor, aunque no sé si es posible", admitió el de San Cándido tras meterse en la final.

"Creo que no va a ser un factor importante (lo ocurrido en Roland Garros). Jannik es un gran campeón, un gran jugador, que aprende de las situaciones más difíciles que ha afrontado. Después de esa final de París, va a venir más fuerte, va a tomar las cosas que va a hacer mal. Vamos a estar preparado para ello. Creo que los últimos partidos no va a influir en nada. Va a venir con más hambre, con más ganas. Va a estar al 100 %", indicó Alcaraz sobre la final ante Sinner de este domingo.

Tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner se mostraron superiores en sus semifinales ante Fritz y Djokovic y este domingo entablarán un nuevo pulso por el cetro del tenis mundial. Como ya hemos señalado, el murciano domina el cara a cara ante el italiano (8-4) y ha ganado los últimos cinco duelos ante el de San Cándido.

Así está el head to head entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

- Final Roland Garros 2025: Victoria Alcaraz (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2))

- Final Másters Roma 2025: Victoria Alcaraz (7-6(5) y 6-1)

- Final Beijing 2024: Victoria Alcaraz (6-7(6), 6-4 y 7-6(3))

- Semifinal Roland Garros 2024: Victoria Alcaraz (2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 63)

- Semifinal Indian Wells 2024: Victoria Alcaraz (1-6, 6-3 y 62)

- Semifinal Beijing 2023: Victoria Sinner (7-6(4) y 6-1)

- Semifinal Miami 2023: Victoria Sinner (6-7(4), 6-4 y 6-2)

- Semifinal Indian Wells 2023: Victoria Alcaraz (7-6(4) y 6-3)

- Cuartos de final US Open 2022: Victoria Alcaraz (6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5 y 6-3)

- Final Umag 2022: Victoria Sinner (6-7, 6-1 y 6-1)

- Octavos final Wimbledon 2022: Victoria Sinner (6-1, 6-4, 6-7 y 6-3)

- 1/16 del Masters París 2021: Victoria Alcaraz (7-6 y 7-5)

Horario y dónde ver la final de Wimbledon 2025 entre Sinner y Alcaraz

La final de Wimbledon 2025 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se jugará el domingo 13 de julio a las 17:00 horas (horario peninsular) en la centre court del All England Club.

La final entre Sinner y Alcaraz se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de la final del Wimbledon, el marcador en vivo y las reacciones de los protagonistas.

