VÍDEO: Asaltan a la familia de Nahuel Molina a punta de pistola: "Pensé que me iban a matar"

La familia del futbolista del Atlético de Madrid vivió un momento de auténtico terror cuando ocho encapuchados entraron en la casa de su suegro, Claudio Occhiuzi, y le encañonaron con un revólver, situación que acabó derivando en un tiroteo con la policía. Ocurrió a las 20:30 horas del pasado 7 de junio en Lanús, Buenos Aires, cuando el hombre sufrió el asalto. "Estábamos en el living (salón) mirando la televisión y empezamos a escuchar ruidos en la ventana del comedor", relató el hombre a los medios locales.

"Cuando me acerqué entra un malviviente, todo vestido de negro, me pone un revólver en la cabeza y atrás entran tres más. Después me llevan al dormitorio, me empiezan a hostigar, a poner el arma en la cabeza, a golpearme y pedirme que les dijera dónde tenía la plata", afirmó. "Cuando cruzaron la puerta del comedor se empezaron a tirotear con la Policía. Hubo más de diez o quince disparos. Uno salió corriendo afuera y tres se volvieron a meter", comentó Occhiuzzi, que afirma que fue "el momento de más pánico".

"Pensé que me iban a matar"

"Pensé que me iban a matar, porque quizás imaginaron que yo les había avisado", explicó, además de contar que los asaltantes intentaron escapar con un coche que estaba denunciado como robado. "Querían salir por el fondo, así que los acompañé e intenté abrir la reja que tenía un candado. De los nervios no lo podía abrir y en todo momento me ponían el revólver en la cabeza y me gatillaban", concluyó. La policía solo pudo detener en el momento a tres de los ocho asaltantes encapuchados. El resto consiguió escapar. Se les incautaron armas de gran calibre, así como herramientas para forzar las puertas.

