Conmoción en la televisión argentina al enterarse en directo de la muerte de Maradona: "Diego falleció"

Cuando las televisiones de Argentina dieron la triste noticia, todo un país entró en shock. Había muerto Diego Armando Maradona, el futbolista que unió a todo un país. Incluso entre lágrimas, los ciudadanos se sumaron al dolor por la muerte del 'Dios' del fútbol, Diego Armando Maradona.

"Perdón, pero... Me confirman que Diego falleció". Fue así, a través de una llamada telefónica se conoció en directo la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años por un fallo cardiorrespiratorio. Silencio, lágrimas y conmoción en directo. Los periodistas se quedaron mudos y rompieron a llorar al enterarse de la noticia.

Fue operado de un coágulo

En las semanas previas Maradona fue operado por un coágulo cerebral, y en la actualidad se encontraba recuperándose en su casa del Tigre del postoperatorio.

Los mensajes de los hinchas no dejaron de sucederse en redes. "Gracias por la infancia que me diste. Gracias Diego, gracias", reaccionaban desolados algunos de sus seguidores. Mientras que algunos ciudadanos argentinos le avalaban comparándole como "lo más grande, lo mejor", otros se sumaban a los agradecimientos hacia Maradona. "Me dio muchas cosas", decían. "Es una parte de la historia de cada uno".

Y, por supuesto, no podían faltar las referencias al dolor por su pérdida, aunque será, sin duda, una leyenda jamás olvidada. "Es la despedida de un grande. Como él, jamás va a haber otro. Jamás habrá otro Maradona. Te amamos Diego. Te amamos y te llevamos en el corazón", explicaban conmocionados. "El dolor es mucho".

Maradona sufrió una descompensación a lo largo del mediodía del miércoles, que le provocó el paro cardíaco. Los servicios de emergencia acudieron inmediatamente e intentaron reanimarle, pero sin éxito. El 30 de octubre, el 'Dios' del fútbol cumplió 60 años. El 25 de noviembre fallecía, aunque dejando el recuerdo de una gran leyenda.