Carlos Alcaraz: "No quiero pensar en la final, quiero disfrutar de mi tercera final seguida en Wimbledon"

Carlos Alcaraz reconoció que pasó nervios ante Taylor Fritz en las semifinales de Wimbledon, pero se mostró muy satisfecho de mantener la calma ante el estadounidense para meterse en su tercera final en el All England Club.

"Fue un partido realmente difícil, como siempre que me toca jugar contra Taylor. Y lo fue aún más por las condiciones: hoy hacía muchísimo calor. Estoy muy contento con todo lo que he hecho hoy. He superado los nervios: jugar aquí en una semifinal no es fácil. Cuando él ha sacado con dos puntos de set... Estoy muy orgulloso de cómo mantuve la calma y pensé con claridad. Estoy satisfecho con mi nivel de hoy", afirmó el jugador de El Palmar.

El español, con 22 años, jugará su sexta final de grand slam y eleva a 24 su racha de triunfos desde su derrota ante Rune en la final del Godo, en el All England Club son 20 triunfos sin fallo.

"No pienso para nada en la racha ganadora ni en los resultados. Mi sueño es jugar en esta pista y jugar en los mejores torneos del mundo. Eso es todo lo que intento pensar en cada torneo y por eso intento llevar alegría a las pistas", apuntó Alcaraz.

"No quiero pensar en el domingo, quiero disfrutar este partido, de otra final"

"No quiero pensar en el domingo, quiero disfrutar este partido, de otra final, la tercera en Wimbledon, algo que es muy difícil. Tengo que pensar en eso, tomarme tiempo, disfrutar con mi gente", añadió el murciano.

Por último, Carlos Alcaraz no quiso decantarse por Novak Djokovic o Jannik Sinner en la otra semifinal de Wimbledon.

"Es uno de los partidos más emocionante del circuito ahora para mí. Como fan neutral lo voy a ver, todo lo que pueda", se sinceró Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com