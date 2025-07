Alcaraz y Sinner se retan sobre la hierba de Wimbledon: "Tratamos de llevarnos al límite"

El mundo del tenis y del deporte se prepara para una nueva colisión sobre una pista de tenis entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, un duelo que se ha convertido ya en el mejor partido que se puede ver a día de hoy en este deporte. Tras la antológica final de Roland Garros del pasado 8 de junio, el español y el italiano se medirán este domingo en la centre court del All England Club por el cetro de Wimbledon. El genio de El Palmar domina el cara a cara ante el número 1 del mundo (8-4) con triunfos en los últimos cinco duelos.

"No podría estar más orgulloso, estoy muy contento de jugar mi tercera final aquí. Tengo muchas ganas del domingo", aseguró Alcaraz.

"Creo que no va a ser un factor importante (lo ocurrido en Roland Garros). Jannik es un gran campeón, un gran jugador, que aprende de las situaciones más difíciles que ha afrontado. Después de esa final de París, va a venir más fuerte, va a tomar las cosas que va a hacer mal. Vamos a estar preparado para ello. Creo que los últimos partidos no va a influir en nada. Va a venir con más hambre, con más ganas. Va a estar al 100%", avisó el tenista murciano sobre la final ante Sinner.

Alcaraz y la final de Roland Garros: "Es el mejor partido de mi carrera"

Sobre la final de Roland Garros, Alcaraz admitió que ha sido el mejor partido que ha jugado en su carrera.

"No he visto la final entera, solo algunos puntos. Aún pienso en ese momento algunas veces. Es el mejor partido de mi carrera. No me sorprende que él me lleve al límite y espero eso el domingo. Espero estar en el límite. Va a ser una gran final. Espero no estar cinco horas y media de nuevo", bromeó el murciano.

El murciano y el de San Cándido se enfrentaron en este mismo torneo en 2022, su único choque en Wimbledon y en el que imperó el de San Cándido.

"Recuerdo ese partido, pero fue hace tres años y ahora somos jugadores completamente distintos. Estoy seguro de que va a ser diferente", analizó Alcaraz.

"Queremos seguir elevando nuestra rivalidad aún más alto. Lo que estamos haciendo es genial para el tenis. Luchamos para conectar más gente a este deporte, para hacerlo más grande. Para mí compartir los torneos con Jannik es muy bueno. Somos muy jóvenes, así que espero que sigamos haciendo las cosas correctas durante los diez años para ser rivales y estar en la misma mesa que los mejores", apuntó Alcaraz.

Sinner: "Alcaraz es el favorito, ha ganado dos veces aquí"

Jannik Sinner afirmó que "nunca" se podría haber imaginado estar en una final de Wimbledon y aseguró que "es un honor" jugar ante Alcaraz otra final.

"Es un honor jugar con Carlos. Tratamos de llevarnos al límite, es uno de los jugadores en los que me fijo, me gusta verle jugar. Es un talento increíble. Espero que sea un gran partido como el último, quizás mejor, aunque no sé si es posible", se sinceró Sinner.

El italiano aclaró que, si tuviera la de Roland Garros en la cabeza, "no estaría en la final" de Wimbledon, y que Carlos Alcaraz es el favorito en la final del domingo en Londres por ser el dos veces campeón.

"Si lo hubiese tenido mucho en la cabeza no estaría en una final. Sé que va a ser difícil, pero tengo ganas. Tengo que hace algo diferente; no quiero ser predecible. Cuando el ritmo es tan alto juegas con lo que sientes en ese momento. Él es el favorito, ha ganado dos veces aquí, pero me gustan los retos", agregó el de San Cándido.

Preguntado por el golpe en el codo, Sinner confirmó que no está preocupado y que no tiene ningún problema.

"No hay un problema con el codo. Este pequeño problema lo estamos manejando bien. Estaba más preocupado en los cuartos. Esta mañana estaba bien y no estoy preocupado", concluyó el italiano.

