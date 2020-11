La millonaria herencia que Maradona amenazó con no dejar a sus 5 hijos: "No tendrán nada"

Durante todos estos años, Diego Armando Maradona ha ido acumulando una fortuna que supera los 63 millones de euros. Ahora, tras la muerte del 'Diez', se tendrá que repartir entre sus cinco hijos reconocidos. El 'Pelusa' tuvo cinco hijos con tres mujeres distintas; les llegó a amenazar con desheredarlos, pero al final lo arreglaron.

Diego Armando Maradona deja al menos tres viviendas en Argentina. Una de ellas es una mansión de cinco dormitorios con piscina en uno de los mejores barrios de Buenos Aires. También coleccionaba coches de lujo, entre ellos un Rolls-Royce valorado en 300.000 euros. Tenía contratos publicitarios activos, inversiones en hoteles de Cuba y conservaba algunas propiedades también en Italia, donde era imagen de una marca de ropa.

¡11.000 euros por ver un partido!

Nunca pasó desapercibido en el campo, ni tampoco lejos de él. Conocido por sus excesos, calcular su fortuna no es fácil. Pero sí sabemos que desde su retirada ha seguido ganando mucho dinero con el fútbol, con sueldos como entrenador que han rozado el millón y medio de euros al año. De hecho, en el mundial de Rusia de 2018 cobró más de 11.000 euros simplemente por asistir a los partidos.

También fue acusado de agredir a su última novia, que, por cierto, esta noche no ha podido despedirse de Diego. La familia no le ha dejado entrar en la casa. Una de las hijas de Maradona llego a decir que esa relación estaba matando a su padre. Maradona no tardó en contestar: "No me estoy muriendo para nada; no les voy a dejar nada". Diego aseguró, hace un año, que donaría toda su herencia.