Raúl Asencio: "Siento que no he estado a la altura"

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se ha dirigido al madridismo en un mensaje en sus redes sociales en el que admite no haber estado al nivel que exigía el Mundial de Clubes, competición en la que los de Xabi Alonso se despidieron en las semifinales ante el PSG (4-0). El defensa blanco quedó señalado en ese partido por un error en los primeros minutos que permitió al equipo francés adelantarse en el marcador.

"Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo, pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura de un Mundial de Clubes que exigía el máximo, pero ahora es momento para desconectar y recargar pilas. Os deseo felices vacaciones y ahora y siempre, Hala Madrid. Contando los días para volver al @bernabeu", indicó a través de su cuenta personal de Instagram.

Asencio, que fue miembro de la primera plantilla del Real Madrid y jugador de confianza en la defensa para el exentrenador merengue, Carlo Ancelotti, no ha tenido el mejor desempeño durante el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso.

En fase de grupos, en el debut ante el Al-Hilal cometió un penalti; en el segundo ante el Pachuca vio la tarjeta roja en los primeros minutos; y en las semifinales ante el Paris Saint-Germain, donde volvió a la titularidad ante la baja de Huijsen, falló en un despeje de balón y provocó el primer gol de los parisinos, en un encuentro que, a la postre, eliminó al Real Madrid de la competición.

Thibaut Courtois se refirió al error de Asencio y al de Rüdiger ante el PSG.

"Es difícil analizar ahora, en la tele se ven espacios donde no hemos presionado bien. Hakimi siempre tenía tiempo y llegábamos tarde, nos hacían daño. Los errores son parte del fútbol de un deporte colectivo y te condenan. Es duro para Raúl y Rüdiger, es una pena. Sirve para aprender y corregir. Tenemos que dar más", indicó el portero belga.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, también habló sobre esos dos errores en la rueda de prensa posterior a las semifinales ante el PSG.

Era una situación complicada después de los primeros 10 minutos. También el PSG es un proyecto y un equipo que está hecho con tiempo. Nosotros estamos todavía prácticamente empezando. No por querer ir más valiente vas a ir mejor. Después de dos golpes duros, te ves por detrás 2-0 y nos encontrábamos en el campo, las situaciones no eran las mejores y había que templar un poquito. La pena ha sido encajar el 3-0 antes del descanso", afirmó el entrenador tolosarra.

