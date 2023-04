VÍDEO: Rueda de prensa de Joan Laporta sobre el 'caso Negreira'

"No estamos ahí porque esté el Madrid o la Juventus. Estamos en la Superliga por convicción propia. Esto no depende de que se personen en la causa. Es cierto que no me ha gustado que se personen en la causa. Pero no quiero hablar más de este tema porque si no luego dirán que no quiero hablar del caso Negreira y que lo reduzco todo al enfrentamiento Barça-Madrid", aclara Laporta.