Rubén Baraja se despide del valencianismo: "En mi corazón ha estado, está y estará siempre el Valencia CF"

El Valencia CF comunicaba este lunes el cese de Rubén Baraja como entrenador del primer equipo tras la mala racha del equipo, colista de LaLiga EA Sports junto al Valladolid y que solo ha sumado dos puntos de los últimos quince.

"El Valencia CF ha decidido poner fin a la etapa de Rubén Baraja como entrenador del primer equipo. El Club desea agradecerle públicamente su pasión, su dedicación y el compromiso que ha demostrado desde el primer hasta el último día", informaba el club valencianista en un comunicado.

Horas después de hacerse efectivo el despido, Rubén Baraja ha publicado una carta en sus redes sociales en la que se despide de la afición valencianista y explica que dirigir al Valencia CF ha supuesto cumplir "uno de mis sueños profesionales".

"Han sido casi dos años muy intensos en que hemos compartido muchas emociones, alegrías y también frustraciones. Desde el primer día hasta el último, he dado lo mejor de mí, me he dejado el alma para ayudar al Valencia CF a superar esta difícil situación", indica el entrenador vallisoletano.

"En mi corazón ha estado, está y estará siempre el Valencia CF y, pese a que es un momento triste, esta etapa ha sido un privilegio y un orgullo. Hui més que mai, AMUNT Valencia!", concluye la misiva de Baraja.

Carta íntegra de Rubén Baraja

"Gracias, en primer lugar y ante todo, por la confianza puesta en mí para cumplir uno de mis sueños profesionales, entrenar a mi Valencia CF.

Han sido casi dos años muy intensos en que hemos compartido muchas emociones, alegrías y también frustraciones. Desde el primer día hasta el último, he dado lo mejor de mí, me he dejado el alma para ayudar al Valencia CF a superar esta difícil situación".

"Solo quiero recalcar mi agradecimiento al cariño del valencianismo y mi deseo y total convicción en que esta plantilla, que también se entrega para dar lo mejor, logre alcanzar el objetivo", resaltó el técnico vallisoletano.

"En mi corazón ha estado, está y estará siempre el Valencia CF y, pese a que es un momento triste, esta etapa ha sido un privilegio y un orgullo. Hui més que mai, AMUNT Valencia!"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com