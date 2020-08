Ronald Koeman: "Hay que hacer cambios, la imagen del otro día no es la que queremos"

Más información Koeman, una leyenda culé con la misión de reconstruir el Barcelona

Ronald Koeman ha sido presentado como nuevo entrenador del Barcelona en un acto en el Camp Nou y el holandés ha dejado desde el principio que "hay que hacer cambios" para que no se repita la imagen que ofreció el equipo ante el Bayern.

"Para mí el Barcelona es mi casa y voy a tener la oportunidad de entrenar a un equipo tan grande. Es un reto y no es algo fácil porque siempre se exige el máximo y eso me gusta. A partir de ahora vamos a entrenar. Hay que hacer los cambios. La imagen del otro día no es la que queremos. Debemos trabajar mucho para recuperar el prestigio. El Barcelona es el club más grande del mundo y es un sueño. A partir de ahora a trabajar para hacer que el Barcelona esté donde debe estar", ha explicado Koeman.

Respecto a su idea de juego, Koeman se ha mostrado muy claro.

"Mi pensamiento es dominar el balón pero lo más importante es ganar el partido. Tengo experiencia en muchos equipos y estoy capacitado para entrenar al Barcelona a este nivel", ha explicado Koeman.

"Ojalá Messi siga muchos años aquí; no sé si tengo que convencerle o no"

Ronald Koeman no quiso dar nombres al ser preguntado sobre futuros descartes por respeto a los jugadores y analizó la situación de Leo Messi.

"Messi es el mejor del mundo y al mejor del mundo le quieres tener en tu equipo. Ojalá Messi siga muchos años aquí; hablaré con él, no sé si tengo que convencerle o no", indicó Koeman.

"No creo que un jugador de más de 30 años esté acabado. Lo que tenemos que hacer es sacar el máximo rendimiento. Solo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí", explicó el entrenador holandés.