La respuesta del Valencia a Juan Cala: "No te creemos"

El Valencia CF ha respondido de forma contundente a Juan Cala, defensa del Cádiz, que ha negado en rueda de prensa que llamara "negro de mierda" al defensa Mouctar Diakhaby.

La versión de Cala no ha convencido al club valencianista, que ha emitido un comunicado, en el que asegura no creer al jugador del Cádiz y lamentando que no haya pedido perdón.

Bajo el titular "Juan Cala, no te creemos", el Valencia ha lamentado las declaraciones de Juan Cala.

"El Valencia CF lamenta profundamente las declaraciones del jugador del Cádiz, Juan Cala, en las que 48 horas después niega que profiriera un grave insulto racista a nuestro futbolista, Mouctar Diakhaby, durante el partido disputado este pasado domingo en el Ramón de Carranza", indica el comunicado del Valencia.

"El Valencia CF cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo"

El club ché considera que "Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF".

Por último, el Valencia ha reiterado que "cree totalmente" la versión de Diakhaby, al que apoya.

"El Valencia CF cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo. Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa de este martes, día 6 de abril, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol. El Valencia CF no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad", finaliza el comunicado del Valencia.