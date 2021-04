Juan Cala: "Nunca he dicho 'eres un negro de mierda'. O Diakhaby se lo ha inventado o lo ha entendido mal"

Juan Cala, central del Cádiz, ha negado que profiriera un insulto racista contra Mouctar Diakhaby, defensa del Valencia, en el duelo liguero entre ambos conjuntos del pasado domingo en el Ramón de Carranza.

"Hay dos opciones: o (Diakhaby) se lo ha inventado o que cuando yo me dirijo a él y le digo 'déjame en paz' lo entiende mal, entiende lo que él dice. Luego intento calmarlo dos veces para explicarle que no he dicho eso y se produce un circo", ha explicado Cala en rueda de prensa.

"Nunca, nunca he dicho 'eres un negro de mierda', y eso está bastante claro. Hay 20, 25 cámaras en un campo de fútbol, no sé cuántos micrófonos, 22 jugadores, un equipo arbitral... Cuando él supuestamente recibe el insulto hay siete y ocho jugadores alrededor de donde estamos y nadie se entera. Hostia, al menos déjame dudarlo", ha asegurado el defensa del Cádiz.

Cala ha pedido "hilar muy fino" porque se está "creando un precedente bestial".

Cala: "Yo busco que se esclarezcan los hechos para que se demuestre una cosa u otra"

"Sin pruebas, sin nadie que lo escuche en el campo, que pase esto en un estadio vacío.... Yo busco que se esclarezcan los hechos para que se demuestre una cosa u otra. Eso está haciendo LaLiga, está haciendo el Cádiz y estamos haciendo todos", ha indicado Cala.

El jugador del Cádiz Juan Cala ha comparecido visiblemente enfadado por lo que considera "un circo mediático" y un "linchamiento" hacia su persona.

"No hay racismo entre los jugadores en el fútbol español", ha subrayado Cala, quien criticó la demagogia en este asunto y pidió que no se normalice un caso como éste "ni en el fútbol ni en la sociedad: en este país no todo puede valer".