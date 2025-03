El Real Madrid F toma Montjuic y gana al Barça por primera vez en su historia (1-3)

Bajo una espectacular granizada, el Real Madrid Femenino, dirigido por Alberto Toril, ha hecho historia en el estadio Olímpico de Montjuic tras imponerse por primera vez en su historia al Barcelona por 1-3.

19 partidos después... ¡El Real Madrid gana al Barça!

Un 23 de marzo de 2025 y tras 19 enfrentamientos directos, el equipo blanco por fin rompió la maldición frente a su histórico rival, al que tumbó con un gol a la contra de Weir en el 87' antes de que la propia jugadora escocesa pusiera la guinda con otro en el tiempo de descuento.

Un partido que dominó el Barça desde la posesión, pero que esta vez se encontró a un rival directo y muy peligroso a la contra. Las de Toril jugaron un partido coral y se apoyaron en Redondo, Athenea y después Caicedo para dirigir los veloces contrataques blancos. La ex del Levante dio ventaja a su equipo en el 41' y tras la reanudación las locales tomaron el mando del partido pero no no fue hasta el 67 cuando consiguieron igualar la contienda . Antes ya habían perdonado alguna ocasión, al igual que el Real Madrid.

De la lluvia a la granizada blanca... y a un polémico gol anulado al Barça

Con el empate comenzó a diluviar en Montjuic, y poco después se convirtió en una granizada blanca. No sin antes un polémico gol anulado al Barcelona (habría sido el 2-1), concretamente a Jana Fernández. La colegiado apreció un fuera de juego posicional o posible falta de Graham Hansen, que pudo obstaculizar a la defensora madridista.

Salió vivo el Madrid y en vez de proteger un empate que les habría sabido amargo, no renunciaron a una victoria que les esperaría minutos después tras una gran jugada individual de Caicedo y un remate de primeras de Weir. Ya en el descuento, con el Barça entregado a por el empate, Caicedo, Olga y Weir volvieron a hacer de las suyas y la escocesa puso la sentencia con un cabezazo que sacó Mapi León ya dentro de la portería. Enfado de las jugadoras de Romeu y Montjuic con el arbitraje, mientras que las blancas celebraban con efusividad su hito en Montjuic bajo una granizada.

El Madrid se pone a 4 puntos con 7 jornadas por jugar

Una victoria que no solo sirve para que el Real Madrid F se desprenda de la pesada mochila ante el Barça (1 victoria en 19 partidos), sino que también le mantiene en la pelea por la Liga: +4 el Barça con 7 jornadas por delante. Semana de matrícula de honor para las merengues, que en cinco días han ganado al Arsenal (2-0 ida de cuartos de Champions) y a su eterno rival por primera vez para dar un mordisco a la Liga.

