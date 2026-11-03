Champions League
Barcelona - Aston Villa en directo: Lamine Yamal adelanta a los culés en el partido Champions (1-0)
Los de Flick reciben a los 'villanos' de Unai Emery en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Los azulgranas buscan su segunda victoria consecutiva tras golear al Alavés, mientras que el conjunto inglés llega invicto en Europa.
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¡ACABA LA PRIMERA PARTE! BARCELONA 1-0 ASTON VILLA
Min. 45. Un minuto de añadido en el Camp Nou
Min. 45. Amarilla para Jackson; no se revisa la jugada
Min. 44. Vaya plancha de Nico Jackson a Cubarsí
Ojo porque puede haber revisión de VAR. Ve amarilla Raphinha por las protestas.
Min. 43. Barcelona - Aston Villa: 1-0
Tocan y tocan ahora los de Flick, bajándole el ritmo al partido en la recta final de la primera parte.
Min. 39. Pase de Lamine de caño hacia Fermín dentro del área
Lo va a pasar muy mal Maatsen con tarjeta amarilla y ante estos dos bichos.
Min. 36. Aguanta Fariñas ante Nico Jackson
Gran mérito del futbolista de Benicarló aguantando la contra del Villa.
Min. 35. Barcelona - Aston Villa: 1-0
Raphinha casi se planta a trancas y barrancas ante Suzuki pero Pau Torres, muy atento, manda el balón a córner.
Min. 32. ¡Joan García evita el gol de Manzambi!
¡Qué parada salvadora! Se va por potencia el suizo de Cubarsí y el meta azulgrana pone la mano dura para despejar el tiro.
Min. 31. Amarilla para Emiliano Buendía
Se une a la tarjeta a Maatsen. Ya está amonestada toda la banda izquierda del Villa. Ojo ahí contra Lamine...
Min. 29. Raphinha se quedaba solo pero no controló el balón
El césped mojado disparó el envío y el brasileño no consiguió hacerse con la bola.
Min. 26. ¡Suzuki evita el segundo del Barcelona!
Recuperó Pedri en la presión en la frontal, el balón le cae a Gordon y Suzuki salva a los 'villanos'.
Min. 24. El príncipe Guillermo está en el Camp Nou
El príncipe Guillermo y su hijo, el príncipe Jorge, grandes aficionados del Aston Villa, presencian desde el palco del Camp Nou el encuentro de este martes del equipo de Birmingham frente al Barcelona.
Min. 22. Barcelona - Aston Villa: 1-0
La cuelga Gordon pero no se entendió con Raphinha. Ataca ahora más el Barça por la izquierda.
Min. 20. ¡Qué bien salió Joan García ante Nico Jackson!
Acción brillante del guardameta cuando el delantero se iba solo contra él... atentísimo Joan Garcia.
Min. 19. ¡La ha tenido Manzambi!
Otra buena acción de Nico Jackson por la derecha pero Manzambi no conectó bien con la pelota.
Min. 16. Barcelona - Aston Villa: 1-0
Hiperactivo Lamine Yamal en este primer cuarto de hora, todos los balones pasan por él. Las quiere todas.
Min. 10. ¡Cancelo evita el gol de Joao Gomes!
Trallazo dentro del área a la salida de un córner que manda a saque de esquina el portugués.
Min. 7. ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL!
Barcelona - Aston Villa: 1-0. Intentaban los 'villanos' salir con la pelota jugada, presionó Lamine y no perdonó al palo largo. Tres goles en cuatro partidos. Se convierte en el máximo anotador en la historia de la Champions menor de 20 años, superando a Mbappé.
Min. 7. La falta de Raphinha no coge portería
Min. 6. Entrada peligrosa de Buendía sobre Lamine
Se ha podido hacer daño en la rodilla izquierda el jugador español. Gesto muy feo.
Min. 5. Remate de Gordon que se estrella en la zaga
Min. 4. Barcelona - Aston Villa: 0-0
Parece que los de Unai Emery también van a apostar por una presión adelantada. Momentos de tanteo.
Min. 1. ¡ARRANCA EL BARCELONA - ASTON VILLA!
Pone en juego el balón el equipo británico ante una presión intensísima de los azulgranas.
Minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel y los fallecidos de Urda
Ambos equipos, abrazados en el centro del campo del Camp Nou.
No suena el himno de la Champions League en señal de luto
Saltan en silencio Barcelona y Aston Villa al Camp Nou. Se trata de una muestra de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel. Porque esta noche lo de menos es el fútbol.
Noche lluviosa en el Camp Nou
Suena el himno del Barcelona en la previa del partido ante el Aston Villa.
Repasamos las ALINEACIONES OFICIALES de hoy en el Camp Nou
BARCELONA: Joan García; Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
ASTON VILLA: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara, Mc Ginn, Buendía; Mazambi y Jackson.
Anthony Gordon: "Ni el Real Madrid ni el PSG son superiores a nosotros"
El atacante del Barcelona defendió el nivel del equipo pese a las recientes derrotas frente al Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Gordon considera que el cansancio acumulado condicionó especialmente el encuentro europeo ante los franceses, que habían disfrutado de más descanso.
"El PSG jugó contra el Manchester City y después descansaron en su liga. Nosotros no tuvimos ese privilegio, así que estábamos bastante cansados, algo que es normal y no pasa nada. Hay que asumir la responsabilidad, pero tenían una gran ventaja", explicó el futbolista azulgrana.
Repite Brian Fariñas en el lateral del Barça
Repite Brian Fariñas, con La Masía otra vez al rescate del Barça. El lateral quiere consolidar en la Champions su gran actuación ante el Alavés.
Flick: "Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar"
Hansi Flick reconoció en rueda de prensa las dificultades que atraviesa el Barcelona por las numerosas lesiones, especialmente en defensa, aunque destacó la respuesta de sus futbolistas tras la goleada al Alavés.
"Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar. Cuando ves las lesiones que tenemos, te tienes que centrar en esto (sobrevivir). En el último partido estuvimos muy centrados desde el inicio hasta el final. Vi al equipo con confianza, convencido de lo que quería hacer. Están haciendo un buen trabajo", aseguró el técnico alemán.
Lamine recupera su mejor versión en el momento oportuno
El internacional español llega al encuentro después de firmar una de sus mejores actuaciones recientes frente al Alavés. Su doblete fue fundamental para recuperar la confianza del equipo tras las derrotas ante PSG y Real Madrid. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones y aparecer en los momentos decisivos será una de las principales armas del Barça para intentar superar al Aston Villa.
Lamine Yamal, a un gol de superar un récord de Mbappé
El extremo azulgrana tiene este martes la oportunidad de hacer historia en la Champions League. Lamine Yamal acumula 13 goles en la competición antes de cumplir los 20 años, los mismos que consiguió Kylian Mbappé a esa edad.
Si marca frente al Aston Villa, el internacional español superará al delantero del Real Madrid y se convertirá en el máximo goleador menor de 20 años de la historia del torneo.
El himno de la Champions no sonará esta noche en el Camp Nou en señal de luto
El himno de la Liga de Campeones no sonará esta noche en el Camp Nou antes del Barça vs Aston Villa de Champions League como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda y al fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel.
"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la UEFA Champions League de esta noche excepcionalmente no sonará", ha informado el club azulgrana.
Los precedentes entre Barça y Aston Villa están igualados
Barcelona y Aston Villa se han enfrentado en cuatro ocasiones en competiciones europeas, con un balance de dos victorias inglesas, una azulgrana y un empate.
Los culés eliminaron al conjunto británico en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 1977-78, tras empatar 2-2 y ganar 2-1. Sin embargo, el Aston Villa se tomó la revancha en la Supercopa de Europa de 1982, imponiéndose en los dos encuentros por 1-0 y 3-0.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL ASTON VILLA CONTRA EL BARCELONA
Y vamos con el once del Aston Villa. Va Unai esta vez Emery de inicio con Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; Joao Gomes, Kamara, Mc Ginn, Buendía; Mazambi y Jackson.
El Aston Villa afronta su primer gran examen europeo
Después de superar sus tres primeros compromisos de Champions, el conjunto inglés visita uno de los escenarios más exigentes del continente.
Los de Emery han sabido imponerse a rivales teóricamente inferiores, pero ahora deberán demostrar su verdadero nivel frente a un Barcelona que necesita ganar para consolidarse entre los aspirantes a las primeras ocho posiciones.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL BARÇA HOY ANTE EL ASTON VILLA
¡Y tenemos ya el once del Barcelona! Sale Flick de inicio hoy con Joan García; Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
Unai Emery se enfrenta a uno de sus rivales más incómodos
El entrenador del Aston Villa vuelve a cruzarse con el Barcelona, un equipo que históricamente se le ha resistido. El técnico de Hondarribia se ha enfrentado en 30 ocasiones a los azulgranas, con un balance de tres victorias, seis empates y 21 derrotas.
Se trata de su peor registro frente a un rival al que se haya medido al menos diez veces. Emery buscará mejorar esos números en una Champions que se ha convertido en la competición más fiable de su equipo esta temporada.
Tres bajas importantes en el Aston Villa para visitar Barcelona
Unai Emery no podrá contar con Matteo Ruggeri, Amadou Onana ni Aaron Wan-Bissaka para el encuentro de este martes. Tres ausencias que condicionan las alternativas del técnico español, especialmente en defensa y en el centro del campo.
Pese a ello, el conjunto inglés tendrá disponibles a sus principales referencias ofensivas para intentar sorprender al Barça y mantener su pleno de victorias en la Liga de Campeones.
La defensa, el principal quebradero de cabeza de Emery
El Aston Villa también presenta problemas de solidez defensiva. El equipo inglés únicamente ha conseguido mantener su portería a cero ante Hull City, Fenerbahçe y Newcastle United, una estadística que refleja sus dificultades para contener a los rivales.
La salida de Ezri Konsa durante el verano ha obligado a Emery a reajustar una zaga que tendrá una prueba especialmente exigente frente al potencial ofensivo azulgrana.
Gerard Martín apunta al once y Balde se juega una plaza
La defensa es la zona que más incógnitas presenta en la alineación azulgrana. Gerard Martín apunta a recuperar la titularidad después de descansar ante el Alavés, mientras Pau Cubarsí y João Cancelo parecen tener asegurada su presencia.
La principal duda se encuentra en el lateral restante, donde Alejandro Balde y el joven Brian Fariñas se disputan un puesto en un equipo muy condicionado por las lesiones.
Flick afronta una auténtica plaga de bajas en defensa
El entrenador alemán tendrá que reconstruir su línea defensiva ante las ausencias de Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen, todos ellos lesionados.
Cuatro bajas que reducen considerablemente las alternativas del técnico para confeccionar su once. Tampoco estarán disponibles Dani Olmo ni Roony Bardghji, por lo que el Barcelona afrontará el compromiso europeo con seis ausencias importantes.
El Aston Villa llega invicto en Europa, pero con dudas en Inglaterra
El conjunto de Unai Emery está firmando un inicio impecable en la Champions, con tres victorias en tres jornadas ante Brujas, Fenerbahçe y Viking. Sin embargo, su dinámica reciente en las competiciones domésticas es más irregular. Después de imponerse al Manchester City, los de Birmingham cayeron eliminados de la Copa de la Liga frente al Bournemouth y empataron ante el Fulham. Pese a esos tropiezos, llegan al Camp Nou con la confianza de haber ganado todos sus compromisos europeos.
El 'top 8', el gran objetivo de los azulgranas
El Barcelona necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por las ocho primeras posiciones de la clasificación, que permiten acceder directamente a octavos de final. La contundente victoria del sábado frente al Alavés, con dobletes de Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, ha devuelto la confianza a un equipo que venía mostrando ciertas debilidades defensivas. Ahora, los de Flick quieren trasladar esas buenas sensaciones a Europa, donde las bajas siguen condicionando sus planes.
El Barça recibe al Aston Villa con la obligación de ganar en Champions
¡Buenas noches y bienvenidos a la mejor competición de clubes del mundo!
El FC Barcelona recibe al Aston Villa de Unai Emery en el Camp Nou,en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas buscan confirmar su reacción tras golear al Alavés (6-1) y dejar atrás las derrotas consecutivas ante el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2). Enfrente estará un conjunto inglés que todavía no conoce la derrota en Europa y que llega con pleno de victorias en la competición. Sigue con nosotros el partido a través de Antena 3 Deportes.
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