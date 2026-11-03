Barcelona - Aston Villa en directo: Lamine Yamal adelanta a los culés en el partido Champions (1-0)

El atacante del Barcelona defendió el nivel del equipo pese a las recientes derrotas frente al Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Gordon considera que el cansancio acumulado condicionó especialmente el encuentro europeo ante los franceses, que habían disfrutado de más descanso.

"El PSG jugó contra el Manchester City y después descansaron en su liga. Nosotros no tuvimos ese privilegio, así que estábamos bastante cansados, algo que es normal y no pasa nada. Hay que asumir la responsabilidad, pero tenían una gran ventaja", explicó el futbolista azulgrana.