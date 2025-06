El Real Madrid, a octavos como primero de grupo tras golear al Salzburgo con un Vinícius desatado

El Real Madrid selló con autoridad su pase a los octavos de final del Mundial de Clubes tras derrotar por 3-0 al Salzburgo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Los goles de Vinícius Jr., Fede Valverde y Gonzalo García permitieron al conjunto blanco avanzar como líder del Grupo H y citarse con la Juventus en la siguiente ronda.

Dos acciones brillantes de Vinícius decantaron el partido en los minutos finales del primer acto. En el 40, marcó un gran gol en una rápida transición con un zurdazo desde fuera del área, y en el tercer minuto del tiempo añadido asistió, con un taconazo digno del mejor Guti en Riazor, a Fede Valverde.

El Real Madrid rebajó su intensidad en la segunda mitad, pero los intentos del Salzburgo se toparon con la inspiración de Thibaut Courtois. A los 84 minutos el broche al triunfo lo puso el canterano Gonzalo García, titular por tercer partido consecutivo y autor de su segundo tanto en el torneo picando con calidad el balón a la salida del portero.

Vinícius, MVP

Vinícius Jr. fue nombrado MVP del encuentro tras firmar una actuación estelar. El brasileño se estrenó en el torneo como goleador y asistente, con un papel decisivo en el triunfo blanco. Con libertad de movimientos en ataque y apareciendo con peligro por el centro, tuvo dos ocasiones antes de marcar con un zurdazo ajustado al poste en el minuto 40. Ya en el tiempo añadido de la primera parte inventó una asistencia de espaldas, pisando el balón para que Fede Valverde marcase a placer.

Recuerdos de Guti

"Después de que he dado la asistencia todos me están diciendo eso (la similitud con el de Guti). Todavía no he visto el vídeo, pero sí me ha recordado mucho a Guti, que ha sido una leyenda de este club", afirmó Vinícius Jr. en rueda de prensa. "Estoy muy contento con este pase: creo que ha sido uno de los más bonitos que he dado en mi carrera. Y sobre todo para Fede, que siempre me anima mucho", añadió.

"Siento que estas dos semanas (con Xabi Alonso) han sido muy buenas donde estamos cogiendo confianza e intentando entender lo más rápido posible lo que el míster quiere", apuntó el brasileño.

También habló sobre el esquema de 5-3-2 usado en este partido: "Tengo que jugar un poco más hacia adentro. Siempre me ha gustado hacia adentro porque estoy más cerca del gol, puedo dar más asistencias y marcar más goles. El equipo está jugando más compacto y eso nos está ayudando a atacar y a presionar mejor y tener más el balón".

Xabi, con tres centrales

Por su parte, Xabi Alonso valoró el partido de su jugador más decisivo: "Vini ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con su sacrificio, su compromiso defensivo, el saber juntarse".

Y abundó: "Nos ha permitido jugar muy juntos tanto con balón como sin balón, sobre todo en la primera parte. Luego en ataque ha tenido más libertad en esa posición no tan abierto, más intermedio, llegando bien al área, asociándose bien con Gonzalo García (...). Estoy contento por Vini porque marcar, dar asistencia y tener buenas sensaciones es importante para cada jugador. Creo que muchos jugadores se van con buen 'feeling' y yo también".

"Siempre ha estado en mi cabeza ser flexible con los sistemas"

El técnico tolosarra empleó por primera vez el sistema de tres centrales: "Siempre ha estado en mi cabeza ser flexible con los sistemas. Creo que los jugadores ya tienen suficiente inteligencia y cultura futbolística para entender por qué lo usamos, qué beneficios y cosas positivas sacamos". Subrayó que les dio "estabilidad, madurez, control del juego" y una buena salida desde atrás.

La Juve, próximo rival

Con el primer puesto del grupo H asegurado, el Real Madrid se enfrentará a la Juventus en octavos de final. Sobre el conjunto italiano, Xabi Alonso fue claro: "Son un equipo 'top'. Para mí no importa que perdieran hoy: la Juve es la Juve. Total respeto".

