Xabi Alonso responde a Laporta: "Me imagino que ellos también tienen algo de poder"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, confirmó este miércoles que Kylian Mbappé no participará en el partido de este jueves contra el Salzburgo en el Mundial de Clubes, pese a haber entrenado con el grupo. El entrenador explicó que la decisión se tomó de forma conjunta con el futbolista.

"Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que corría"

"Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que corría, no está lo suficiente recuperado. Tiene un punto de debilidad para jugar con el nivel competitivo que vamos a necesitar. El mismo lo hemos hablado, prefiere quedarse recuperándose bien para cuando y si pasamos a octavos", explicó Alonso en rueda de prensa desde el Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

"No soy ciego"

El técnico reconoció que el objetivo inmediato es clasificarse como primeros del grupo H, aunque es consciente de lo que implica ese puesto en el sorteo. "No soy ciego", reconoció, en alusión al posible cruce con el Manchester City de Pep Guardiola.

Respuesta a Laporta

Además, Xabi Alonso fue preguntado por unas declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien afirmó que en el Barça hay un sentimiento de "libertad", mientras que en el Madrid hay uno de "poder". El técnico vasco respondió sin rodeos: "Me imagino en el contexto que lo habrá dicho. Nosotros tenemos sentimiento de libertad y democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder. Esto va por los dos lados".

Dean Huijsen

También valoró el impacto del joven Dean Huijsen, nuevo fichaje madridista. "Huijsen, sin duda es otro de los pilares, y esa personalidad la demostró con la selección y con nosotros la demostró en dos días. Se hace querer, se hace respetar por su calidad. Sí que es un gran fichaje, tenemos que apretarle para que no se relaje, pero estoy contento de tenerle con nosotros", afirmó.

Rodrygo

Sobre Rodrygo, que no disputó ni un minuto ante Pachuca, fue claro: "Le veo bien a Rodrygo, con ganas, el otro día fue decisión técnica. Rodrygo sigue siendo importante y le vamos a necesitar en el Mundialito, es un jugador especial".

Banda derecha

También valoró la profundidad de su plantilla por la banda derecha, destacando nombres como Fede Valverde, Brahim Díaz, Rodrygo y el joven argentino Franco Mastantuono. "Estamos en una temporada exigente, con 50-60 partidos", dijo.

"Estamos aquí y para nosotros es el título más importante en este momento"

A nivel general, Alonso remarcó el valor del torneo para los clubes europeos. "La máxima importancia, estamos aquí y para nosotros es el título más importante en este momento. Es una nueva competición, va a ser exigente, sí, pero queremos intentarlo", subrayó.

"Más que una pretemporada es un campeonato como una selección. Incluso en la distribución de los minutos se ve. Ayer, por ejemplo, después de ocho o nueve días seguidos, sí que liberamos un poco porque los jugadores necesitan coger aire", añadió.

