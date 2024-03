Real Madrid - Celta de Vigo: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

El Real Madrid recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu en la jornada 28 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los blancos no pueden permitirse otro pinchazo, especialmente tras la victoria por la mínima del Barcelona ante el Mallorca en Montjuic (1-0).

El Barça aprieta y ya está a 5

Los culés ganaron con un golazo de Lamine Yamal y se han colocado a tan solo 5 puntos del líder de la competición, una ventaja que sigue siendo importante pero ni mucho menos decisiva, y más teniendo en cuenta que queda el Clásico de la segunda vuelta en el feudo madridista.

El equipo merengue no puede dejarse ningún punto después de no haber ganado 2 de sus últimos 3 partidos en la competición doméstica (empate ante el Rayo, victoria del Sevilla y empate ante el Valencia). Además, tampoco fue capaz de ganar al Leipzig en la vuelta de octavos (1-1) en un partido horrendo de los de Ancelotti, que se clasificaron a cuartos de Champions League pero que pudieron irse a casa si no es por Lunin y por el poco acierto de los alemanes en instancias finales.

Un Madrid fuerte en casa... ante un Celta que no gana ahí desde 2006

La buena noticia para el Real Madrid es que este año está fuerte en casa, donde solo se ha dejado 4 puntos de los 39 disputados en Liga, y por contra, el Celta no es ni mucho menos un equipo fiable (11 de 39 fuera de Balaídos). Tampoco ayuda a los gallegos echar la vista atrás, y es que no consiguen la victoria en Liga en el Santiago Bernabéu desde 2006. Aun así el conjunto vigués llega presionado tras la sorprendente (o no) victoria del Cádiz por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Solo dos puntos separan al Celta de los gaditanos, que ocupan el antepenúltimo puesto de la Liga (en descenso con 22 puntos)-

Ambos equipos cuentan con jugadores no disponibles para el encuentro de hoy: Alaba, Courtois y Militao por lesión y Bellingham por sanción en el Madrid; mientras que en el Celta son baja Tapia, Ristic, Dotor y Aidoo.

Alineaciones del Madrid-Celta

Estas podrían ser las alineaciones de Carlo Ancelotti y Rafa Benítez en el partido de hoy.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Modric, Valverde, Camavinga, Brahim, Vinicius y Rodrygo.

Celta de Vigo: Guaita, Manquillo, Starfelt, Núñez, Sánchez, Mingueza, Beltrán, de la Torre, Bamba, Aspas y Larsen.

Horario y dónde ver el partido de LaLiga

El partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará este domingo 10 de marzo de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu a las 18:30 horas y podrás seguir la narración en directo aquí, en la web de Antena 3 Deportes. También podrás leer la crónica del duelo liguero entre madrileños y gallegos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com