¿Qué hay detrás del "¡cállate!" de De Bruyne a Guardiola?

Kevin De Bruyne es el capitán y uno de los grandes estandartes del Manchester City. Considerado por muchos uno de los mejores futbolistas del mundo, su papel fue importantísimo en el pase a la final de la Champions League. Además, ahora hemos sabido que el belga no está pasando por un buen momento personal, tal y como ha desvelado Thierry Henry.

El Manchester City está atravesando un momento feliz tras el pase a su segunda final de Champions League cobrándose sobrada venganza del Real Madrid en la semifinal del Etihad. Los sky blues, que el año pasado fueron doblegados por una milagrosa remontada de los blancos en el Bernabéu, acabaron esta vez goleando 4-0 a los de Ancelotti.

Sin embargo, durante el encuentro se vivieron momentos de alta tensión. Kevin De Bruyne fue corregido en pleno partido desde la banda por Pep Guardiola por no soltar antes la pelota en una transición. El entrenador español le gritaba insistentemente "¡pass the ball!" ("¡pasa el balón!")... y De Bruyne le contestó con un "¡cállate!" que se escuchó desde la grada y que ha sido muy viral en redes. Al final del encuentro, eso sí, ambos acabaron fundiéndose en un abrazo y con el el billete para Estambul en el bolsillo.

La versión de Henry

El gesto fue analizado en CBS por Thierry Henry, exsegundo entrenador de la selección de Bélgica: "Está pasando un momento complicado. No puedo decir que es porque lo tengo que mantener en privado, pero por lo que me ha dicho respeto todavía más como ha jugado esta noche y como ha llegado y peleado por su equipo. No puedo decir lo que ha compartido conmigo, es lo que hay".