Javi Poves la lía en pleno partido de la Kings League: "En el fútbol hay mucha princesa, a alguna la ponía a limpiar rápido"

Javi Poves, exfutbolista y actual entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó (Madrid) pronunció una polémica frase durante un partido de la Kings League este pasado fin de semana.

El madrileño, conocido por ser un acérrimo defensor de que la tierra es plana, protagonizó un momento incómodo mientras comentaba un partido de la conocida liga de influencers promovida por Gerard Piqué e Ibai Llanos, entre otros muchos.

"En el fútbol hay mucha princesa, a algunas las ponía a limpiar rápido"

"Eso es lo que hace falta en el fútbol, que hay mucha princesa. Yo tengo algunas... que las ponía a limpiar, pero rápido", dijo Poves en pleno partido ante la incredulidad del narrador, que rápidamente dio paso a la narración del encuentro.

Unas palabras que, como se esperaba, han generado mucho debate y críticas en redes sociales por su tono "machista". Es más, muchos usuarios han cargado directamente contra la liga por invitar al exfutbolista: "No le sigáis dando bombo". Más tarde, tras confirmarse la victoria del Rayo de Barcelona, Poves dio un pequeño discurso en vestuarios: "No tengo ni p*** idea de que hay que hacer en esta Kings League, pero yo firmaba 4 o 5 jugadores para la Segunda RFEF".

Su opinión sobre el fútbol femenino

El entrenador del Moscardó (2ª RFEF), además de sus constantes reivindicaciones terraplanistas, ya opinó hace semanas sobre el fútbol femenino en la cadena COPE: "Lo que no puede pretender el fútbol femenino es que sea sostenido y mantenido con el dinero de los demás, estoy a favor del fútbol femenino, pero que las fiestas las paguen ellas. Es como si yo ahora me hago periodista, monto un medio de comunicación y me presento aquí y digo que yo quiero ganar exactamente igual que tú...", aseguró.

