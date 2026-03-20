Proteckthor, el proyecto premiado en los eAwards España 2025 y que reduce los efectos de los impactos de los futbolistas

Un año más se abre el plazo para participar en los premios eAwards España 2026 y Global eAwards 2026 de la Fundación NTT DATA, unos premios que buscan impulsar soluciones tecnológicas al servicio de la sociedad. El año pasado fue Carlos Pelayo quien ganó el eAwards España 2025, con Proteckthor, una cinta protectora para futbolistas que reduce hasta un 93% los impactos craneales durante la práctica de este deporte.

En 2026, la Fundación NTT DATA celebra el 25º aniversario de estos premios y abre una nueva convocatoria en España en busca de startups que pongan la tecnología al servicio de la sociedad. El plazo para presentar los proyectos se abrió el pasado 10 de marzo y se cerrará el próximo 15 de abril. Todos los proyectos que e presenten deben estar en fase de prototipo avanzado y estar enfocados en alguno de los siguientes sectores: Banca, Educación, Energía, Industria, Medio ambiente/Green transition, Salud, Seguridad y Seguros.

El año pasado Proteckthor fue el ganador del premio eAwards España 2025, un proyecto basado en una cinta deportiva que se coloca en la frente, similar a una banda de tenis, capaz de absorber hasta el 93% de los impactos en la cabeza durante la práctica del fútbol. Una tecnología desarrollado para reducir el riesgo de daño cerebral a largo plazo. Y es que, según algunos estudios como el de la Universidad de Glasgow, existe una relación entre el fútbol y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o ELA.

Carlos Pelayo, CEO y cofundador de Proteckthor, fue el representante de España en la final mundial en la que el proyecto ganador fue Usawa care, una IA diseñada para multiplicar la capacidad de los médicos con una calidad clínica que supera las consultas tradicionales. ​

El ganador del premio eAwards España 2026 de la Fundación NTT DATA recibirá "una aportación económica de 10.000 euros a fondo perdido, así como acceso a un programa de aceleración con una duración de máximo tres meses para la búsqueda de oportunidades que permitan mayor contacto con el mercado, desarrollo tecnológico, etc., para contribuir al impulso y lanzamiento del proyecto galardonado".

Además, participará en la final de los Global eAwards, cuyo ganador recibirá "100.000 euros que servirá para contribuir al desarrollo y lanzamiento del proyecto galardonado, a fondo perdido, así como acceso a un programa de aceleración, con carácter gratuito y con una duración máxima de tres meses".

Bases de la convocatoria de los eAwards España 2026