Prisión para uno de los hijos de Abdullah Al-Thani por su gestión en el Málaga CF

La titular del Juzgado de Instrucción 14 de Málaga ha acordado mantener la prisión incondicional para uno de los hijos del jeque catarí Abdullah Al-Thani, Rakan, por su gestión en el Málaga C.F., una resolución judicial que ya había sido acordada por el juez el pasado 26 de junio.

El hijo del jeque catarí fue detenido el pasado mes de septiembre en el aeropuerto de Múnich (Alemania) por una orden europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión por presuntas irregularidades en la gestión del club malagueño. La jueza ha adoptado esta medida tras la comparecencia judicial vía telemática de Rakan y después de determinar la alarma social y el riesgo de fuga que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda la instrucción de la causa, que se inició en noviembre del año 2019".

La jueza señala en el auto que se intentó por múltiples vías la presencia del investigado, pero que, a lo largo de la instrucción, "se ha eludido intencionadamente la acción de la justicia, no compareciendo de forma voluntaria ante este órgano judicial". La magistrada instructora también recuerda que para localizarlo y que se presentara ante la justicia se envió comisiones rogatorias a Catar, pero dichas peticiones no fueron atendidas o se devolvieron alegando la no posibilidad de cumplimentación.

También se solicitó la ayuda de Eurojust para su localización y contacto, "siendo, en este punto procesal, también infructuosas las gestiones con las autoridades de Catar", detalla la magistrada en el escrito judicial.

¿Qué penas se solicitan para Abdullah Al-Thani y sus tres hijos?

Rakan Al Thani fue localizado el 12 de septiembre durante un control en el aeropuerto de Múnich cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Doha. Se practicó una "detención provisional" al estar activa una alerta para arresto y entrega vinculada a una orden judicial española. El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF.

Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos.

Además, la acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.