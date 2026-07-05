Cruza a nado la Bahía de Cádiz a pesar de tener una lesión medular: la historia de Ignacio Peñuelas

Se llama Ignacio Peñuelas, es un joven con lesión medular y ha logrado cruzar a nado la Bahía de Cádiz junto a su padre, Juan Peñuelas, que a sus 72 años de edad, se encuentra luchando contra un cáncer. Padre e hijo han cruzado a nado 5 kilómetros y todo por un reto especial para ellos y una causa solidaria.

Su objetivo ha sido mandar un mensaje de esperanza a la sociedad. Ignacio sufrió una lesión medular en 2024 tras sufrir un accidente. Ahora en 2026, el joven portuense ha cruzado la Bahía demostrando que no existen imposibles y que siempre hay un motivo para seguir adelante.

Junto a su padre

Cruzar la Bahía de Cádiz a nado supone un reto para cualquier persona. Este sábado 4 de julio, Ignacio se lanzó al mar junto a su padre en la punta de San Felipe para terminar en la playa de La Muralla en el Puerto de Santa María.

Cientos de personas esperaban a padre e hijo para darles la enhorabuena y celebrar con ellos este histórico hito.

Durante la preparación para el reto, Ignacio explica que es algo que "cuesta muchísimo más" que a una persona con todas las capacidades. "Me estoy preparando esto para tener la cabeza con algún objetivo", señala Ignacio.

En relación a las complicaciones que podrían aparecer en el reto, el joven advertía que "lo más importante es el frío del agua porque desde la lesión no regulo bien el tema de la temperatura de frío y calor. Cuando me entra el frío en el cuerpo me tienen que sacar porque me empiezan a dar espasmos y no puedo nadar. El esfuerzo y la constancia es el camino al éxito".

La vida por y para el mar

Ignacio Peñuelas es un joven ingeniero de 31 años y nacido en El Puerto de Santa María. Se dedicaba a hacer ultramaratones y a navegar por el Polo Norte y el Polo Sur. Sin embargo, en julio de 2024, todo cambió para él tras un accidente que le ocasionó una lesión medular.

"Me pasó saltando al agua desde una simple playa, sin altura y sin nada. A raíz de ahí, he sabido contemplar el mundo desde otra perspectiva", explica Peñuelas sobre cómo sufrió la lesión medular. Debido a este suceso, Ignacio trata de educar y visibilizar la importancia de tener precaución a la hora de saltar de cabeza en el mar o la piscina.

Juan Peñuelas, por su parte, es el padre de Ignacio. Tiene 72 años y está luchando contra un cáncer. A pesar de su edad, Juan Peñuelas es un piloto veterano que a día de hoy se sigue jugando la vida y apagando incendios forestales en helicóptero.

Ambos han querido demostrar que siempre se puede seguir adelante a través del 'Reto Bahía'. Con preparación, esfuerzo e ilusión han cruzado a nado desde Cádiz a El Puerto de Santa María.

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