El polémico viaje de Totti a Moscú: "Mantente en el lado correcto de la historia"

Francesco Totti, leyenda de la Roma y de la selección italiana, está recibiendo en las últimas horas numerosas críticas por su próxima participación en un evento organizado por un periódico de información deportiva y de apuestas en Moscú en plena invasión bélica de Ucrania.

El próximo 8 de abril está previsto que Totti viaje a Moscú para participar en el 'International Rb Award', como se puede comprobar en los numerosos anuncios publicitarios que se ven en la capital rusa y que se han hecho virales este lunes a través de las redes sociales.

En las vallas publicitarias y pantallas digitales de la ciudad rusa se ve una imagen del exjugador italiano con la camiseta del equipo 'giallorosso' y la frase 'El emperador está de camino a la tercera Roma'.

Reacción política

La presencia de Totti en Moscú, además de suscitar críticas en redes sociales, ha provocado una reacción política en Italia.

Andrea Massaroni, coordinador romano de +Europa, partido político italiano proeuropeo, pidió públicamente a Totti, en un mensaje en sus redes sociales, que no acudiera a la cita en el Palacio de Gimnasia de Moscú.

"Nos enteramos con sorpresa y pesar de la posible participación de Francesco Totti en un evento deportivo y de apuestas previsto para abril de 2025 en Moscú", opinó Massaroni.

"Francesco, Roma te ama por tu corazón y tu generosidad: no permitas que se asocien con quienes pisotean los derechos humanos y la democracia"

También pidió directamente al futbolista que no participara. "Francesco, Roma te ama por tu corazón y tu generosidad: no permitas que se asocien con quienes pisotean los derechos humanos y la democracia. Mantente en el lado correcto de la historia. También llegará el momento de recoger el afecto de tus seguidores rusos y bielorrusos, pero no ahora, cuando el régimen de Minsk reprime sangrientamente toda libertad y el de Moscú devuelve la guerra a Europa, secuestra niños, encarcela o asesina opositores y ofende a nuestro Presidente de la República", dijo el político.

"Por ello pedimos a Francesco Totti que haga un gesto importante, coherente con su historia personal y con su imagen de hombre de deporte y de paz: renunciar públicamente a participar en este acontecimiento, optando así por dar un claro testimonio de los valores de libertad y respeto de los derechos humanos que son patrimonio común de nuestra ciudad, de nuestro país y de toda Europa", apostilló Massaroni.

Totti, por el momento, no se ha manifestado públicamente al respecto.

