De Pelé a Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid

A mediados del siglo XIX nace en Inglaterra el fútbol, el deporte rey en todo el mundo. En 1904 se crea la FIFA y desde ese momento es cuando se empieza a tomar en serio a este deporte para que llegue a convertirse en lo que es a día de hoy.

El museo Legends, ubicado en pleno centro de Madrid, hace un repaso completo a la historia del fútbol con artículos relacionados con la pelota desde 1916. Desde camisetas hasta botas o incluso medallas y trofeos. Reliquias para los amantes del fútbol relacionadas con las mayores leyendas de este deporte. Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi o Cristiano, todos tienen su hueco en las vitrinas.

Donaciones de Casillas o Piqué

4.000 metros cuadrados repletos de objetos que en algunos casos han sido donados por los propios futbolistas. "Hay jugadores que han venido y han dejado sus camisetas como Iker o Piqué. Y otros que han venido y luego nos han mandado la camiseta como Romario", explicaba Adrián Chico, guía del museo Legends.

Hay piezas de un valor inimaginable, entre ellas una camiseta de Maradona en el México'86: "La máxima oferta que se realizó por la camiseta de Maradona del 1986 fue de 8 millones de dólares" explica Adrián. No es para menos, fue donde el 10 se consagró como uno de los mejores de la historia, con goles como El Gol del Siglo, el eslalon más famoso de la historia de este deporte o la mano de dios.

Botas históricas

Otra parte de la indumentaria de los futbolistas a parte de las camisetas son las botas de fútbol. Unas de las más importantes del museo son las de Pelé, entre ellas con las que ganó el Mundial del 70.

Otro brasileño tiene su espacio en Legends. Puma sacó una edición especial de las botas que utilizaba Neymar para conmemorar que superó a Pelé como máximo goleador histórico de la selección brasileña. "Se produjeron únicamente 78 pares, por los 78 goles que anotó con la selección", explicaba Daniel Moreno, jefe de marketing deportivo de Puma.

Maradona utilizó menos pares de botas durante de su carrera, pero aún así también se encuentran en Legends. "Maradona no era de los que cambiaba de botas en cada partido", comentaba Daniel.

En definitiva, la historia del deporte rey se encuentra en pleno centro de Madrid donde artículos de todas las épocas te ayudará a revivir toda la historia del fútbol.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com