Pedri: "Tampoco tenemos que ser siempre fieles al estilo, tener la posesión y perder"

Pedri González ha defendido en rueda de prensa el retoque al estilo exitoso de la selección española, con la apuesta del seleccionador Luis de la Fuente por extremos puros como Lamine Yamal y Nico Williams. Eso sí, negó cualquier comparación con la generación que ganó un Mundial y dos Eurocopas porque salen "perdiendo".

"Todo lo que sea compararse con la selección que nos hizo campeona del mundo es complicado, vamos a salir perdiendo en muchas cosas pero intentamos parecernos lo máximo posible a ella", dijo en rueda de prensa el jugador canario del Barça.

"Es verdad que ahora tenemos futbolistas con diferentes cualidades, que intentamos mantener nuestro estilo de juego, pero sobre todo vamos a ganar. Tampoco tenemos que ser siempre fieles al estilo, tener la posesión y perder", abundó.

Mejor español en la última Eurocopa

Con la última Eurocopa muy presente, cuando Pedri fue reconocido como el mejor jugador de la selección española que se quedó a puertas de la final, el centrocampista canario mostró las ganas de que pasen rápidos los días para debutar el sábado ante Croacia.

"La anterior Eurocopa la recuerdo muy bien, hicimos un gran campeonato y si no llega a ser por los penaltis ante Italia, teníamos opciones de ganarla"

"Sabemos que el primer partido es importante, empezar con buen pie, pero se ha visto que muchas selecciones ganaron torneos perdiendo el primero. No hay que tener ansiedad, vamos a salir a ganar, a no dejarnos nada fuera. Somos muy jóvenes y tenemos muchas ganas de que empiece ya", señaló.

Tuvieron opciones de estar en la última final: "La anterior Eurocopa la recuerdo muy bien, hicimos un gran campeonato y si no llega a ser por los penaltis ante Italia, teníamos opciones de ganarla. Me siento muy bien, con muchísimas ganas e importante porque el míster así me lo dice y confía mucho en mí".

Esa confianza de Luis de la Fuente, al que agradeció cada llamada y muestra de apoyo en sus lesiones, se refleja en el terreno de juego donde Pedri aseguró que siente libertad para mejorar en la aportación goleadora como demostró con su doblete a Irlanda del Norte.

"Siempre intento mejorar, son cosas que me pide Luis cuando estoy aquí y lo intento trabajar día a día en entrenos, me quedo haciendo finalización. Sobre todo la posición en la que juego mucho más adelantada, tienes más posibilidades de llegar a gol", analizó.

El grupo por encima de las estrellas

Sin marcar un objetivo a la selección española en la Eurocopa 2024 y pensando en ir avanzando partido a partido, Pedri resaltó la gran virtud de España por encima de otras selecciones con grandes estrellas: "Tenemos esa motivación que estos últimos días lo hemos hablado. La mayor baza que tenemos es que somos un equipo, somos una familia dentro y fuera del campo. Un equipo a un jugador sólo, le ganará siempre y es nuestro punto a favor", destacó.

Por último, aseguró que no da consejos a Lamine Yamal porque pese a sus 16 años demuestra quien es en el terreno de juego: "A Lamine pocos consejos hay que darle, dentro del campo no piensa mucho la presión de jugar un gran torneo como una Eurocopa. Él juega y se divierte y se nota cuando lo hace. Sobre todo intentaremos ayudarle en cualquier duda que tenga en la cabeza".

"El líder es el equipo en conjunto, los capitanes ayudan mucho, hacen de líderes pero la gran diferencia con todas las selecciones es que somos un equipo y no hay un líder que sobresalga más que el resto", apostilló.

